- Noticiário das 11h
- 30 mai, 2026
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Solidariedade
"Não conseguimos que o voluntariado entre na agenda do país"
30 mai, 2026 - 09:00 • Henrique Cunha
Presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado lamenta falta de visibilidade deste setor solidário, e manifesta o objetivo de se conseguir neste Ano Internacional um aumento de 26% do número de voluntários no nosso país.
Eugénio da Fonseca, presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado, lamenta a falta de interesse "sistémico por esta área de intervenção na sociedade". "Nós não conseguimos que o voluntariado entre na agenda do país", desabafa.
O responsável lembra que a maioria dos portugueses “não sabe que as Nações Unidas decretaram o ano de 2026 como o Ano Internacional dos Voluntários”, porque subsiste a “dificuldade em fazer estas ações de sensibilização”.
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Em declarações à Renascença, Eugénio da Fonseca reconhece a existência de dificuldades no recrutamento de voluntários, sobretudo "para compromissos que exigem uma maior responsabilização das pessoas", mas sublinha que “para campanhas em emergência há sempre uma grande generosidade do povo português”.
Neste contexto, o responsável junta o seu apelo, ao da presidente da Federação dos Bancos Alimentares, Isabel Jonet, para a mobilização dos voluntários neste fim de semana de recolha dos bancos alimentares. “Eu estou convencido de que vão surgir as pessoas necessárias, e junto aqui o meu apelo ao da Dra. Isabel Jonet para que as pessoas não desistam de dar o seu contributo durante algumas horas porque há gente que precisa”.
Eugénio da Fonseca apela à participação dos voluntários na campanha de recolha de alimentos, e insiste no pedido de maior visibilidade para o Ano Internacional dos Voluntários, porque “é preciso consolidar uma ideia que não está consolidada”.
E lamenta que o esforço da Confederação Portuguesa do Voluntariado em dar visibilidade ao Ano Internacional dos Voluntários, “com a organização mensal de ações para assinalar a data”, não seja acompanha pelo Governo.
“Nós queremos reforçar as nossas ações, mas precisamos de uma parceria maior pelo menos neste último semestre do ano para ver se recuperamos o tempo perdido”, sublinha.
A ideia é neste Ano Internacional dos Voluntários conseguir um aumento de 26% do número de voluntários em Portugal.
Portugal apresenta uma das taxas de voluntariado mais baixas da União Europeia, rondando os 6% a 7,8% da população, o que corresponde a cerca de 695 mil pessoas. Estudos recentes indicam uma tendência de decréscimo na participação face a anos anteriores.
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