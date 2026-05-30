"Onde elas andam está limpo": Brigada de vacas maronesas faz prevenção em Vila Pouca de Aguiar

Uma brigada florestal animal composta por vacas maronesas está a pastar e a limpar um terreno de 6,5 hectares, em Vila Pouca de Aguiar, e a ajudar a prevenir incêndios rurais, num projeto apresentado na sexta-feira. "Onde elas andam está limpo e já não temos o risco dos incêndios. No fim de junho não temos aqui nada", afirmou o produtor de gado maronês Eduardo Silva, 61 anos. O projeto de gestão de combustível através da silvopastorícia com vacas maronesas junta a Redes Energéticas Nacionais (REN), a associação florestal Aguiarfloresta e o Instituto Politécnico de Bragança (IPB), e prolonga-se por mais quatro anos. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na sexta-feira contavam-se 12 as vacas que pastavam na envolvente da subestação da REN, na serra da Falperra, em Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real. "Elas ficam aqui a destruir as ervas mais bravas e o pasto", afirmou a mulher de Eduardo, Maria José, 56 anos, realçando que a missão delas é comer, limpar e prevenir.

Raça maronesa é adequada para as montanhas e que esta é uma boa solução para travar os incêndios. Foto: Pedro Sarmento Costa/Lusa Raça maronesa é adequada para as montanhas e que esta é uma boa solução para travar os incêndios. Foto: Pedro Sarmento Costa/Lusa

A produtora explicou que a raça maronesa é adequada para as montanhas e que esta é uma boa solução para travar os incêndios. A brigada florestal animal, composta no total por 40 vacas desta raça autóctone, está "a trabalhar" num terreno de 6,5 hectares afeto à subestação da serra da Falperra. "É uma iniciativa que pretende dar resposta àquilo que é uma necessidade e uma responsabilidade da REN, garantir a resiliência da sua infraestrutura, principalmente aos incêndios rurais, mas também é uma iniciativa que promove valorização de uma raça autóctone, neste caso da vaca maronesa, e que promove também a biodiversidade", afirmou Pedro Marques, responsável da área de redes sustentáveis e servidões da REN. Este é, segundo disse, um projeto-piloto que poderá ser replicado em outras infraestruturas da empresa. "Através das vacas autóctones fazemos a gestão da vegetação de forma contínua, permanente, durante todo o ano, aumentando a resiliência aos incêndios", salientou Pedro Marques. Duarte Marques, da Aguiarfloresta, considerou que este projeto-piloto permite mostrar "que é possível fazer mais e fazer com outra intervenção, com outra capacidade, envolvendo as pessoas do território, porque as vacas já existem no território".