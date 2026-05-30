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Segurança
Passageiros esperaram mais de uma hora no controlo de fronteiras no aeroporto do Porto
30 mai, 2026 - 20:25 • Catarina Magalhães
PSP controlou mais de 53 mil passageiros nos aeroportos nacionais e registaram-se cinco recusas de entrada até às 15h00 deste sábado.
Os episódios de longas filas no controlo de fronteiras nos aeroportos nacionais têm se repetido nas últimas semana e este sábado o processo foi mais demorado no aeroporto Sá Carneiro do Porto, segundo o balanço mais recente da Polícia de Segurança Pública (PSP).
Em comunicado, as autoridades revelaram que até às 15h00 deste sábado o tempo máximo de espera na zona das chegadas chegou aos 60 minutos e nas partidas a 70 minutos.
Estes dados são revelados um dia depois do Governo ter pedido a Bruxelas autorização que permite, se necessário, suspender a recolha de dados biométricos nos aeroportos em situações de grande demora no controlo de fronteiras.
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Já no Aeroporto Humberto Delgado de Lisboa registou 47 minutos de espera, no máximo, nas chegadas e 16 minutos nas partidas; e o aeroporto de Gago Coutinho de Faro o menor tempo de espera máximo com 11 minutos nas chegadas e 25 nas partidas.
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No decorrer do serviço, a PSP controlou mais de 53 mil passageiros nos aeroportos nacionais e registaram-se cinco recusas de entrada, 28 interceções e 11 medidas cautelares "em cumprimento do Código das Fronteiras Schengen" e d forma "rigorosa, transparente e respeitadora dos direitos humanos".
Desde sexta-feira, o aeroporto de Lisboa tem um reforço de 48 agentes da PSP, como anunciou o Ministério da Administração Interna, e ainda 18 novos postos de controlo de documentos e mais 18 portas eletrónicas.
Porém, os agentes estão descontentes por terem sido chamados a trabalhar no aeroporto de Lisboa em poucas horas e por tempo limitado.
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