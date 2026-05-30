Passageiros esperaram mais de uma hora no controlo de fronteiras no aeroporto do Porto

Os episódios de longas filas no controlo de fronteiras nos aeroportos nacionais têm se repetido nas últimas semana e este sábado o processo foi mais demorado no aeroporto Sá Carneiro do Porto, segundo o balanço mais recente da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, as autoridades revelaram que até às 15h00 deste sábado o tempo máximo de espera na zona das chegadas chegou aos 60 minutos e nas partidas a 70 minutos.

Estes dados são revelados um dia depois do Governo ter pedido a Bruxelas autorização que permite, se necessário, suspender a recolha de dados biométricos nos aeroportos em situações de grande demora no controlo de fronteiras.

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Já no Aeroporto Humberto Delgado de Lisboa registou 47 minutos de espera, no máximo, nas chegadas e 16 minutos nas partidas; e o aeroporto de Gago Coutinho de Faro o menor tempo de espera máximo com 11 minutos nas chegadas e 25 nas partidas.