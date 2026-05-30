Um 'comboio' em Condeixa-a-Nova põe crianças a pedalar até à escola

Um apito de madeira que lembra uma locomotiva dá sinal de arranque a um comboio de bicicletas que segue até à escola, em Condeixa-a-Nova. O projeto procura fomentar a autonomia dos mais pequenos e, no caminho, repensar a mobilidade. São perto das 8h30 e Leandro Alves prepara os três filhos mais novos que tem em casa para seguirem viagem na primeira paragem do comboio, que vai amealhando crianças e pais ao longo de um trajeto de cerca de dois quilómetros até à escola. O mais pequeno, Simão, de um ano, vai na cadeirinha da sua bicicleta – "daqui a dois anos já está a participar" –, Samuel, de seis anos, segue já com relativa autonomia por entre os colegas e atrás vai Sofia, de três anos, que ainda precisa de alguma ajuda e do olhar atento da mãe para acompanhar os restantes. "A Sofia começou com rodinhas e com o incentivo da malta do comboio largou-as", contou à agência Lusa Leandro Alves. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui A iniciativa começou como uma espécie de projeto-piloto em 2025, mas, este ano, assim que veio o bom tempo, começou a realizar-se todas as quartas e sextas-feiras em Condeixa-a-Nova, envolvendo cerca de 24 crianças da Escola Básica N.º 3 do concelho, com a ajuda de voluntários e pais. A coordenar a iniciativa está Luís Oliveira, que se mudou há três anos de Lisboa para Condeixa, de onde trazia na cabeça o exemplo de comboios de bicicletas promovidos pela Bicicultura. "Pensei: 'Vamos fazer isso acontecer em Condeixa-a-Nova'", disse à agência Lusa o engenheiro informático de 41 anos e pai de Rodrigo, de seis anos, que segue no comboio.

No final de 2023, o coordenador da iniciativa conheceu a professora do ensino básico Isabel Menezes, que ensinava a sua turma a andar de bicicleta, com quem acabou a fundar o movimento Condeixa para Pessoas para fomentar uma reflexão sobre mobilidade no concelho. Depois de algumas tentativas falhadas no passado de envolver o município, decidiram avançar de forma voluntária. Com duas rotas, uma a servir a zona este da vila e outra a zona oeste, o projeto, além de ter pais a acompanhar o comboio, tem vários voluntários, que assumem o papel de maquinistas, que vão recolhendo e guiando as crianças até à escola. Carlos Galvão, de 62 anos, é um dos maquinistas do projeto desde o seu arranque e decidiu juntar-se para poder ajudar as crianças a irem de bicicleta, com segurança, para a escola, num concelho quase sem ciclovias. Carlos vê no projeto algo não apenas positivo para os mais pequenos, como também para os pais: "Obriga-os a correr e a andar de bicicleta". Gonçalo é isso que faz. Enquanto Afonso, de quatro anos, segue a pedalar, o pai acompanha a correr, ao lado. "Se houvesse todos os dias, o Afonso vinha todos os dias", notou a mãe, Patrícia. Para Kim Almeida, com uma filha no 3.º ano, o projeto, por envolver um grupo grande, torna-se "mais apelativo". "Hoje, até houve aqui mães a caminhar e a bater-nos palmas na rua. Isso faz toda a diferença", disse.

No futuro, o projeto pretende estender-se a outro centro escolar no centro de Condeixa e quer ir contaminando políticas públicas centradas numa mobilidade suave e ativa. Foto: Paulo Novais/Lusa No futuro, o projeto pretende estender-se a outro centro escolar no centro de Condeixa e quer ir contaminando políticas públicas centradas numa mobilidade suave e ativa. Foto: Paulo Novais/Lusa