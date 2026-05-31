- Noticiário das 12h
- 31 mai, 2026
-
Atenção: Fisco alerta para e-mail fraudulento sobre alteração da declaração de IRS
31 mai, 2026 - 11:35 • Lusa
A AT disse que "tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue em "links" que são fornecidos".
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou, num comunicado no seu "site", para uma mensagem fraudulenta, enviada por "e-mail", referente a um pedido de alteração da declaração de IRS, na qual é pedido que se carregue num "link".
A AT disse que "tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue em "links" que são fornecidos".
Num dos exemplos da mensagem divulgado pela AT, os visados são informados de que foi "detetado um pedido de alteração" à sua declaração de IRS, sendo sugerido "confirmar ou anular esta alteração", através de um "link".
Outros dos exemplos dados pelo fisco dizem respeito ao recálculo automático do IRS, a uma suposta verificação de dados pessoais na conta do Portal das Finanças ou a uma fatura eletrónica (FE) referente ao registo fiscal do visado, entre outros.
"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos "links" sugeridos ou a efetuar pagamentos indevidos", refere a AT, salientando que os visados, "em caso algum", deverão "efetuar essas operações".
O prazo de submissão da entrega das declarações de IRS relativas aos rendimentos ganhos ao longo de 2025 arrancou a 01 de abril e termina a 30 de junho.
- Noticiário das 12h
- 31 mai, 2026
-
- Governo aprovou proposta de lei para isentar de IRS vítimas de abusos na Igreja
- CDS quer famílias numerosas a pagar menos IRS
- FMI quer fim do IRS Jovem. Causa "distorções" e não tem "evidência clara de eficácia"
- Taxa média de IRS dos contribuintes baixa para 11,65% em 2024
- Fisco já recebeu 2,1 milhões de declarações de IRS
- IRS. Problemas nos reembolsos resolvidos até ao final da semana, diz ministério
- Erro no Portal das Finanças. O que está a atrasar reembolsos do IRS?
- Revisão Constitucional e IRS sobre indemnizações às vítimas de abuso com Cristina Rodrigues (CH)
- Chega admite apresentar medida para isentar vítimas de abuso de IRS
- Governo aprovou proposta de lei para isentar de IRS vítimas de abusos na Igreja
- CDS quer famílias numerosas a pagar menos IRS
- FMI quer fim do IRS Jovem. Causa "distorções" e não tem "evidência clara de eficácia"
- Taxa média de IRS dos contribuintes baixa para 11,65% em 2024
- Fisco já recebeu 2,1 milhões de declarações de IRS
- IRS. Problemas nos reembolsos resolvidos até ao final da semana, diz ministério
- Erro no Portal das Finanças. O que está a atrasar reembolsos do IRS?
- Revisão Constitucional e IRS sobre indemnizações às vítimas de abuso com Cristina Rodrigues (CH)
- Chega admite apresentar medida para isentar vítimas de abuso de IRS