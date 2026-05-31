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Atenção: Fisco alerta para e-mail fraudulento sobre alteração da declaração de IRS

31 mai, 2026 - 11:35 • Lusa

A AT disse que "tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue em "links" que são fornecidos".

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A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou, num comunicado no seu "site", para uma mensagem fraudulenta, enviada por "e-mail", referente a um pedido de alteração da declaração de IRS, na qual é pedido que se carregue num "link".

A AT disse que "tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue em "links" que são fornecidos".

Num dos exemplos da mensagem divulgado pela AT, os visados são informados de que foi "detetado um pedido de alteração" à sua declaração de IRS, sendo sugerido "confirmar ou anular esta alteração", através de um "link".

Outros dos exemplos dados pelo fisco dizem respeito ao recálculo automático do IRS, a uma suposta verificação de dados pessoais na conta do Portal das Finanças ou a uma fatura eletrónica (FE) referente ao registo fiscal do visado, entre outros.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos "links" sugeridos ou a efetuar pagamentos indevidos", refere a AT, salientando que os visados, "em caso algum", deverão "efetuar essas operações".

O prazo de submissão da entrega das declarações de IRS relativas aos rendimentos ganhos ao longo de 2025 arrancou a 01 de abril e termina a 30 de junho.

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