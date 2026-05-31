Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 31 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Pobreza

Banco Alimentar recolhe mais de mil toneladas de bens no primeiro dia de campanha

31 mai, 2026 - 18:42 • Anabela Góis, com redação

Com voluntários em mais de dois mil supermercados por todo o país, o valor doado no sábado corresponde a mais de 7% do que no período homólogo.

A+ / A-

A campanha do Banco Alimentar contra a Fome arrancou no sábado e recolheu mais de mil toneladas de bens no primeiro dia de campanha, revelou à Renascença a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, Isabel Jonet.

"No primeiro dia de campanha foram doadas 1.024 toneladas de produtos", confirmou Isabel Jonet, elogiando a "solidariedade" de quem contribuiu.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Com voluntários em mais de dois mil supermercados por todo o país, o valor doado no sábado corresponde a mais de 7% do que no período homólogo.

Aumento dos preços trava donativos de azeite e óleo

Banco Alimentar

Aumento dos preços trava donativos de azeite e óleo

O aumento do preço do cabaz essencial trava doaçõe(...)

Porém, a representante acredita que a campanha ainda está longe de acabar devido à afluência imprevisível nas superfícies comerciais.

"Uma campanha só está completa no final de domingo, porque há muito flutuação na ida aos supermercados", insiste.

Esta campanha termina este domingo em colaboração com 21 bancos alimentares portugueses e cerca de 40 mil voluntários.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 31 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?