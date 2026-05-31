- Noticiário das 19h
- 31 mai, 2026
-
Pobreza
Banco Alimentar recolhe mais de mil toneladas de bens no primeiro dia de campanha
31 mai, 2026 - 18:42 • Anabela Góis, com redação
Com voluntários em mais de dois mil supermercados por todo o país, o valor doado no sábado corresponde a mais de 7% do que no período homólogo.
A campanha do Banco Alimentar contra a Fome arrancou no sábado e recolheu mais de mil toneladas de bens no primeiro dia de campanha, revelou à Renascença a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, Isabel Jonet.
"No primeiro dia de campanha foram doadas 1.024 toneladas de produtos", confirmou Isabel Jonet, elogiando a "solidariedade" de quem contribuiu.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Com voluntários em mais de dois mil supermercados por todo o país, o valor doado no sábado corresponde a mais de 7% do que no período homólogo.
Banco Alimentar
Aumento dos preços trava donativos de azeite e óleo
O aumento do preço do cabaz essencial trava doaçõe(...)
Porém, a representante acredita que a campanha ainda está longe de acabar devido à afluência imprevisível nas superfícies comerciais.
"Uma campanha só está completa no final de domingo, porque há muito flutuação na ida aos supermercados", insiste.
Esta campanha termina este domingo em colaboração com 21 bancos alimentares portugueses e cerca de 40 mil voluntários.
- Noticiário das 19h
- 31 mai, 2026
-
- Ex-Presidente cumpre promessa e participa em campanha do Banco Alimentar
- Banco Alimentar alerta para agravamento das carências: “Há famílias que já não conseguem acomodar estas oscilações”
- Isabel Jonet: “Os voluntários são a base das ações de solidariedade”
- Banco Alimentar com mais pedidos de ajuda e pode piorar. "O cabaz vai aumentar ainda mais"
- Ex-Presidente cumpre promessa e participa em campanha do Banco Alimentar
- Banco Alimentar alerta para agravamento das carências: “Há famílias que já não conseguem acomodar estas oscilações”
- Isabel Jonet: “Os voluntários são a base das ações de solidariedade”
- Banco Alimentar com mais pedidos de ajuda e pode piorar. "O cabaz vai aumentar ainda mais"