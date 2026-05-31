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"Governo tem os bombeiros nas prioridades": Subsídio por posto de emergência sobe 23%
31 mai, 2026 - 22:05 • Catarina Magalhães, com Lusa
"O Governo através do Ministério da Saúde vai atualizar os 520 postos de emergência médica", confirmou a ministra da Saúde. Este aumento vai arrancar já a partir de 1 de julho.
A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, anunciou este domingo que o Governo vai reforçar o apoio aos bombeiros com um aumento de 23% no subsídio dos Postos de Emergência Médica.
O subsídio mensal fixo a cada Posto de Emergência, ao serviço do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), "passará dos atuais 8.760 euros para 10.800 euros, representando um reforço de 2.040 euros por mês", lê-se no comunicado.
Este aumento vai arrancar a 1 de julho.
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"O Governo através do Ministério da Saúde vai atualizar os 520 postos de emergência médica" que estão integrados em corpos de bombeiros e em estruturas da Cruz Vermelha Portugal, confirmou a ministra aos jornalistas, à margem da cerimónia do Dia Nacional dos Bombeiros, celebrada em Paredes.
Saúde
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O INEM paga aos bombeiros e à Cruz Vermelha Portuguesa um subsídio mensal fixo por cada ambulância de socorro, integrada SIEM, ao qual é acrescido uma taxa variável consoante os quilómetros efetuados nos serviços.
"São quem nos garante não só a diferenciação no socorro, mas também a tal capilaridade e coesão territorial que só os bombeiros conseguem garantir."
Segundo a tutela, "os restantes subsídios previstos nos protocolos estabelecidos com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) serão atualizados de acordo com a inflação".
O Ministério da Saúde recordou ainda, no comunicado divulgado, que os corpos de bombeiros asseguram "cerca de 90% da resposta operacional em emergência médica pré-hospitalar e no socorro às populações".
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