Madeira caída no Centro pode ficar no terreno mais dois anos: “É como andar à pesca com uma grua”

A região Centro não vai conseguir retirar, antes do verão, as árvores e o material lenhoso derrubados pela tempestade Kristin. Mesmo com o prazo para limpeza de terrenos alargado até 30 de junho em todo o território nacional, a conclusão dos trabalhos é, no terreno, considerada impossível.

À Renascença, Pedro Serra Ramos, presidente da Associação Nacional de Empresas Florestais, desmonta a expectativa de uma limpeza rápida e deixa um aviso: a operação é pesada, lenta, demorada e tecnicamente difícil. A madeira tem de ser retirada, preparada e encaminhada para uma indústria que já está saturada. Para este especialista, enquanto Portugal não profissionalizar a gestão da floresta, continuará a chegar ao verão com o mesmo problema às costas: demasiado combustível no terreno e respostas sempre atrasadas.

À Renascença, Pedro Serra Ramos, presidente da Associação Nacional de Empresas Florestais, diz que a ideia de retirar toda a madeira nos próximos meses é irrealista, “eu confesso que acho graça quando ouço falar na retirada da madeira até ao verão. A madeira vai lá estar por mais dois anos. Com a dificuldade que há em tirar aquela madeira, estamos a falar de operações que, com os recursos disponíveis, demorarão cerca de dois anos.”

Este responsável explica que não se trata apenas de cortar e retirar árvores. A madeira tem de ser separada, preparada e colocada em condições de entrar na indústria. Caso contrário, avisa, a própria indústria, já com excesso de madeira, pode levantar dificuldades à receção do material.

É por isso que Pedro Serra Ramos resume a dimensão da operação com uma imagem forte “é como andar à pesca com uma grua. É muito difícil. A madeira tem de ser preparada para entrar na indústria, porque, se não for assim, a indústria, que já tem excesso de madeira, ainda levanta mais dificuldades ao recebê-la. Tudo isso obriga a operações suplementares e atrasa todo o processo.”

As empresas florestais estão já a trabalhar na capacidade máxima. Muitas tiveram mesmo de suspender contratos noutras regiões do país para deslocar meios para a região Centro. Pedro Serra Ramos admite muito trabalho pela frente “vai ser um trabalho ainda longo. Muitas empresas tiveram de se deslocar e suspender contratos que tinham noutras regiões para poderem vir dar uma ajuda.”

Pedro Serra Ramos deixa também um aviso mais estrutural. Enquanto Portugal não profissionalizar a gestão da floresta, a época de incêndios continuará a ser difícil e perigosa. Para este especialista, pedir todos os anos aos proprietários que limpem terrenos é uma resposta curta: obriga-os a gastar dinheiro, mas não resolve o problema de fundo.