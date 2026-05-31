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Incêndios
Mais de 250 operacionais combatem chamas em Valongo e Alcoutim
31 mai, 2026 - 17:54 • Anabela Góis , Catarina Magalhães
"Os ventos fortes estão a dificultar o combate" dos incêndios nos distritos do Porto e Algarve, segundo um responsável da Proteção Civil. Para já, não há habitações ameaçadas e nem estradas próximas das linhas de fogo.
Mais de 250 operacionais estão empenhados a combater as chamas em zonas de mato em Valongo, no distrito do Porto, e em Alcoutim, no Algarve, confirmou à Renascença o oficial de operação à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (Prociv), Alberto Fernandes.
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Na freguesia de Alfena, concelho de Valongo, está a ser combatido desde as 14h43 deste domingo por 157 operacionais, 44 meios terrestres e cinco meios aéreos, à hora da redação desta notícia.
Com duas frentes ativas, "os ventos fortes estão a dificultar, em especial, o combate deste incêndio", alertou Alberto Fernandes.
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Já na freguesia de Martim Longo, concelho de Alcoutim, estão 105 operacionais, 31 meios terrestres e um meio aéreo na zona de pasto e mato, para a qual foi dado alerta às 13h51.
De acordo com o responsável da Prociv, não há, para já, habitações ameaçadas e nem estradas próximas das linhas de fogo.
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