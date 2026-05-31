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Incêndios
Mais de 250 operacionais combateram chamas em Valongo e Alcoutim
31 mai, 2026 - 17:54 • Anabela Góis , Catarina Magalhães
"Os ventos fortes estão a dificultar o combate" dos incêndios nos distritos do Porto e Algarve, segundo um responsável da Proteção Civil. Para já, não há habitações ameaçadas e nem estradas próximas das linhas de fogo.
Mais de 250 operacionais foram destacados para combater as chamas em zonas de mato em Valongo, no distrito do Porto, e em Alcoutim, no Algarve, confirmou à Renascença o oficial de operação à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (Prociv), Alberto Fernandes.
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Na freguesia de Alfena, concelho de Valongo, foi notificado o incêndio às 14h43 deste domingo e contou com 157 operacionais, 44 meios terrestres e cinco meios aéreos na zona.
Com duas frentes ativas, "os ventos fortes dificultam, em especial, o combate deste incêndio", alertou Alberto Fernandes.
O incêndio foi extinto pelas 21h50.
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Já na freguesia de Martim Longo, concelho de Alcoutim, estavam inicialmente 105 operacionais, 31 meios terrestres e um meio aéreo na zona de pasto e mato, para a qual foi dado alerta às 13h51.
No entanto, o incêndio que lavrava desde o início da tarde deste domingo já está dominado desde as 21h20, explicou o comandante, mas mantém-se um dispositivo empenhado em operações de rescaldo e vigilância para evitar reativações.
A falta de acessos e a distância ao ponto de reabastecimento de água dos meios aéreos dificultou o combate ás chamas em Alcoutim.
De acordo com o responsável da Prociv, nenhuma habitações esteve ameaçada e nem as estradas estiveram próximas das linhas de fogo.
[Notícia atualizada às 22h00 para dar conta da extinção dos incêndios]
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