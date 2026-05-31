Novas formas de tabaco atraem adolescentes. Especialistas defendem mais impostos e proibição de sabores

As novas formas de tabaco, como cigarros eletrónicos, tabaco aquecido ou bolsas de nicotina, estão a atrair os jovens e os especialistas defendem medidas urgentes para travar a tendência em nome da saúde das novas gerações.

A Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) associa-se ao mote definido pela Organização Mundial da Saúde para o Dia Mundial sem Tabaco, que se assinala este domingo: “desmascarar o apelo – combater a dependência da nicotina e do tabaco”.

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Daniel Coutinho, da Comissão de Trabalho de Tabagismo da SPP, diz que é preciso “alertar para a estratégia da indústria tabaqueira que recorre a marketing agressivo, sabores e designs apelativos para captar jovens para o consumo de produtos com nicotina, muitos deles adolescentes que nunca pensaram fumar tabaco tradicional”.

É essencial que os jovens entendam que as novas formas de tabaco são efetivamente prejudiciais

As novas formas de consumo de nicotina entre os adolescentes são motivo de preocupação para a comunidade médica, até porque está a verificar-se o aumento da experimentação precoce, com a capacidade aditiva da nicotina nos cérebros ainda em desenvolvimento dos adolescentes, bem como com o potencial de doença respiratória aguda em jovens consumidores de vaping.

Daniel Coutinho sublinha que “é essencial que os jovens entendam que as novas formas de tabaco são efetivamente prejudiciais. É preciso desconstruir mitos, nomeadamente a ideia de que os cigarros eletrónicos e o tabaco aquecido têm um papel como ferramenta de cessação".

Além disso, sublinha, "existe o risco de algumas pessoas usarem ao mesmo tempo cigarros eletrónicos e tabaco tradicional, o que aumenta e prolonga a exposição a substâncias nocivas”.