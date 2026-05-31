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Oito feridos em colisão rodoviária no concelho de Moimenta da Beira

31 mai, 2026 - 17:45 • Lusa

"Da colisão resultaram sete feridos ligeiros e um ferido grave que foi helitransportado para Viseu [Hospital de São Teotónio]", revela uma fonte da Proteção Civil.

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Oito pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, numa colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros ocorrida este domingo na Estrada Nacional (EN) 226, no concelho de Moimenta da Beira, Viseu, revelou a Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Douro, o alerta para o acidente na EN 226, próximo de Leomil, foi dado às 15h36.

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"Da colisão resultaram sete feridos ligeiros e um ferido grave que foi helitransportado para Viseu [Hospital de São Teotónio]", referiu a fonte.

As causas que estiveram na origem desta colisão são ainda desconhecidas, assim como a idade dos feridos resultantes do acidente.

Para o local foram mobilizados 27 operacionais, apoiados por oito veículos e um helicóptero incluindo meios dos bombeiros de Moimenta da Beira e Tarouca, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica, com a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moimenta da Beira.

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