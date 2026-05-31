PSP controlou mais de 51 mil passageiros nos aeroportos até às 15h00

Os episódios de longas filas no controlo de fronteiras nos aeroportos nacionais têm se repetido nas últimas semanas e neste fim de semana a Polícia de Segurança Pública (PSP) controlou mais de 51 mil passageiros até às 15h00 deste domingo.



Em comunicado, as autoridades revelaram que aplicaram 56 interceções e 16 medidas cautelares para cumprir as regras do espaço Schengen, verificando os documentos ou apurar a legalidade da estadia no país. Não se registaram recusas de entrada.

Ao todo, a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) registou 51.980 passageiros nas ações realizadas até início da tarde deste domingo.

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No que respeita aos tempos de espera, no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa o tempo máximo de espera à chegada é de 32 minutos e a partida cerca de 14 minutos.

