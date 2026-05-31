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Controlo de fronteiras

PSP controlou mais de 51 mil passageiros nos aeroportos até às 15h00

31 mai, 2026 - 19:47 • Lusa, com redação

Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, voltou a ser, pelo segundo dia consecutivo, o aeroporto nacional com maior tempo de espera no controlo de fronteiras.

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Os episódios de longas filas no controlo de fronteiras nos aeroportos nacionais têm se repetido nas últimas semanas e neste fim de semana a Polícia de Segurança Pública (PSP) controlou mais de 51 mil passageiros até às 15h00 deste domingo.

Em comunicado, as autoridades revelaram que aplicaram 56 interceções e 16 medidas cautelares para cumprir as regras do espaço Schengen, verificando os documentos ou apurar a legalidade da estadia no país. Não se registaram recusas de entrada.

Ao todo, a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) registou 51.980 passageiros nas ações realizadas até início da tarde deste domingo.

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No que respeita aos tempos de espera, no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa o tempo máximo de espera à chegada é de 32 minutos e a partida cerca de 14 minutos.

Passageiros esperaram mais de uma hora no controlo de fronteiras no aeroporto do Porto

Segurança

Passageiros esperaram mais de uma hora no controlo de fronteiras no aeroporto do Porto

PSP controlou mais de 53 mil passageiros nos aerop(...)

Já o aeroporto Sá Carneiro, no Porto, o tempo máximo nas chegadas aproximou-se a uma hora (55 minutos), enquanto nas partidas foi de 35 minutos, ou seja, voltou a ser, pelo segundo dia consecutivo, o aeroporto nacional com maior tempo de espera no controlo de fronteiras.

No aeroporto Gago Coutinho, em Faro, o tempo máximo que os passageiros tiveram de aguardar foi de 30 minutos nas chegadas e de 35 nas partidas.

Desde sexta-feira, o aeroporto de Lisboa tem um reforço de 48 agentes da PSP, como anunciou o Ministério da Administração Interna, e ainda 18 novos postos de controlo de documentos e mais 18 portas eletrónicas.

Porém, os agentes estão descontentes por terem sido chamados a trabalhar no aeroporto de Lisboa em poucas horas e por tempo limitado.

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