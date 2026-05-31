- Noticiário das 21h
- 31 mai, 2026
-
Controlo de fronteiras
PSP controlou mais de 51 mil passageiros nos aeroportos até às 15h00
31 mai, 2026 - 19:47 • Lusa, com redação
Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, voltou a ser, pelo segundo dia consecutivo, o aeroporto nacional com maior tempo de espera no controlo de fronteiras.
Os episódios de longas filas no controlo de fronteiras nos aeroportos nacionais têm se repetido nas últimas semanas e neste fim de semana a Polícia de Segurança Pública (PSP) controlou mais de 51 mil passageiros até às 15h00 deste domingo.
Em comunicado, as autoridades revelaram que aplicaram 56 interceções e 16 medidas cautelares para cumprir as regras do espaço Schengen, verificando os documentos ou apurar a legalidade da estadia no país. Não se registaram recusas de entrada.
Ao todo, a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) registou 51.980 passageiros nas ações realizadas até início da tarde deste domingo.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
No que respeita aos tempos de espera, no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa o tempo máximo de espera à chegada é de 32 minutos e a partida cerca de 14 minutos.
Segurança
Passageiros esperaram mais de uma hora no controlo de fronteiras no aeroporto do Porto
PSP controlou mais de 53 mil passageiros nos aerop(...)
Já o aeroporto Sá Carneiro, no Porto, o tempo máximo nas chegadas aproximou-se a uma hora (55 minutos), enquanto nas partidas foi de 35 minutos, ou seja, voltou a ser, pelo segundo dia consecutivo, o aeroporto nacional com maior tempo de espera no controlo de fronteiras.
No aeroporto Gago Coutinho, em Faro, o tempo máximo que os passageiros tiveram de aguardar foi de 30 minutos nas chegadas e de 35 nas partidas.
Desde sexta-feira, o aeroporto de Lisboa tem um reforço de 48 agentes da PSP, como anunciou o Ministério da Administração Interna, e ainda 18 novos postos de controlo de documentos e mais 18 portas eletrónicas.
Porém, os agentes estão descontentes por terem sido chamados a trabalhar no aeroporto de Lisboa em poucas horas e por tempo limitado.
- Noticiário das 21h
- 31 mai, 2026
-