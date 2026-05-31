Pulseira da PSP ajudou seis crianças a regressar a casa em 2025

Com a aproximação das férias escolares aumenta a procura pelo programa “Estou Aqui! Crianças” da PSP. Trata-se de uma pulseira azul com um código, colocada no pulso dos mais pequenos, que facilita a sinalização das crianças em caso de desaparecimento.

Serve "quando a criança desparece ou perde-se momentaneamente e não consegue encontrar os pais ou, até mesmo, em grupos escolares", explica Jéssica Bento, da PSP, à Renascença. "Basta ligar o 112, dar o código que está na pulseira e o agente faz de imediato diligências para encontrar o responsável pela criança”, diz a agente, que reconhece que o número de solicitações tem vindo a aumentar.

“Cada vez há uma maior procura, sobretudo, na época balnear”, destaca. “Os nossos números também estão mais disponíveis e as pessoas tem cada vez mais conhecimento de como entrar em contacto para esclarecer qualquer dúvida e podem fazê-lo através do nosso email: estouaqui@psp.pt”, elabora.

Em 2025, seis crianças que estavam perdidas foram encontradas graças a este sistema. Atualmente, existem mais de 32 mil pulseiras destas no pulso de crianças entre os 2 e os 15 anos. Cada uma delas tem a validade de um ano e, para a pedir, seja em que altura do ano for, basta visitar o site do Programa "Estou Aqui! Crianças".

“Os responsáveis pelo pedido deixam os seus contactos – telefone e morada - e informações no site. Em relação às crianças, é pedido o nome, a idade e a data do início de uso da pulseira”, explica a responsável, que aconselha o pedido a ser feito “nos primeiros dias de janeiro até 31 de dezembro, porque os dados expiram e é necessário fazer um novo pedido após um ano”.

O procedimento é semelhante caso se trate de maiores de idade inscritos no programa similar, mas para adultos. Desde o início do ano que 13 adultos foram reencontrados graças ao programa, sendo que, no ano passado, foram sete os adultos que regressaram a casa com ajuda da pulseira da PSP.