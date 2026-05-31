- Noticiário das 21h
- 31 mai, 2026
-
Acidente
Um morto e um ferido ligeiro em despiste nas Caldas da Rainha
31 mai, 2026 - 19:05 • Lusa
Alerta foi dado às 17h43 e no local estiveram os bombeiros de Óbidos, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a Guarda Nacional Republicana
O despiste de um veículo ligeiro de passageiros na Autoestrada 8 (A8), nas Caldas da Rainha (Leiria), causou um morto e um ferido ligeiro, confirmou este domingo à Lusa uma fonte da Proteção Civil.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O acidente ocorreu ao quilómetro 83,5 da A8 e envolveu apenas um veículo, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste.
O alerta foi dado às 17h43 e no local estiveram os bombeiros de Óbidos, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a Guarda Nacional Republicana, além da concessionária da autoestrada, segundo a mesma fonte.
- Noticiário das 21h
- 31 mai, 2026
-