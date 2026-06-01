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A25 reaberta ao trânsito no sentido Viseu-Aveiro após aterragem de helicóptero do INEM

01 jun, 2026 - 14:37 • Lusa

Circulação retomada no sentido Viseu-Aveiro após operação de socorro aéreo. Acidente provocou um ferido grave e outro ligeiro.

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A autoestrada A25 reabriu ao trânsito em Albergaria-a-Velha, no sentido Viseu-Aveiro, após a aterragem do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para transportar um dos feridos do acidente com duas viaturas ligeiras, informou a GNR.

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Fonte da GNR disse à Lusa que a A25 reabriu ao trânsito cerca das 15h30 no sentido Viseu-Aveiro, mantendo-se cortada no sentido oposto.

A A25 foi cortada ao trânsito cerca das 13h15, ao quilómetro 28, apenas no sentido Aveiro-Viseu, onde ocorreu o acidente que envolveu duas viaturas ligeiras e causou um ferido grave e outro ligeiro.

Pelas 14h00, as autoridades cortaram também a A25 no sentido oposto para permitir a aterragem do helicóptero do INEM, que iria transportar o ferido grave para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

O ferido ligeiro foi transportado para o Hospital de Aveiro.

[notícia atualizada às 15h50 de 1 de junho de 2026]

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