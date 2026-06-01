APA vai divulgar norma para acabar com polémica dos chapéus de sol nas praias

A norma que permite a instalação de chapéus de sol em frente às zonas concessionadas não chegou a tempo do início da época balnear, mas o presidente da Associação Portuguesa do Ambiente (APA) garante que estará em todas as praias até esta terça-feira.



“Acabei de receber uma nota da Associação Nacional de Municípios com os seus contributos. Nós vamos emitir uma nota orientadora, entre hoje e amanhã, em que a sinalética é fundamental. Temos de delimitar as áreas concessionadas, todas as outras áreas são de fruição pública”, afirmou esta segunda-feira Pimenta Machado, em declarações à RTP.

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O presidente da Associação Portuguesa do Ambiente diz que todos os concessionários de praias têm de cumprir as regras.

“A área concessionada nunca deve ultrapassar 30% da área útil da praia e nunca deve ultrapassar 50% da frente para o mar. As áreas ao lado, atrás ou à frente são de fruição pública. Aí, não há qualquer restrição”, detalha.

O responsável sublinha que no areal das praias há também áreas de segurança, do nadador-salvador e áreas para veículos de emergência, que devem estar desocupadas.

Este fim de semana houve confusão. Em algumas praias do Algarve foi preciso chamar as autoridades porque os concessionários não permitiram a colocação de chapéus de sol. A partir desta terça-feira, garante Pimenta Machado, a norma vai ser divulgada.