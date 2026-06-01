- Noticiário das 13h
- 01 jun, 2026
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Saúde
Baixar dose de tamoxifeno pode impedir recaída de cancro da mama
01 jun, 2026 - 00:01 • Anabela Góis
“Foi usado um quarto da dose – cinco miligramas por dia quando o habitual são 20 miligramas – e verificou-se uma redução do risco em 60% e sem efeitos colaterais graves”, explicou um dos investigadores do estudo internacional.
Um tratamento em doses mais baixas do medicamento tamoxifeno pode reduzir significativamente o risco de recidiva e de novos tumores da mama, ao mesmo tempo que evita "efeitos adversos pesados".
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Um estudo internacional coordenado pelo Istituto Europeo di Oncologia e pela Fundação Champalimaud analisou dados de mais de 1.545 mulheres com cancro da mama em Itália, durante mais de nove anos, e conclui que o uso de tamoxifeno em baixa dose mantém a eficácia preventiva da dose convencional.
Menos efeitos adversos
O responsável pela Unidade da Mama da Fundação Champalimaud, Andrea di Censi, explicou à Renascença que “foi usado um quarto da dose – cinco miligramas por dia quando o habitual são 20 miligramas – e verificou-se uma redução do risco em 60% e sem efeitos colaterais graves”.
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Uma das principais vantagens da redução da dose é a diminuição dos efeitos secundários associados ao tratamento.
O benefício do tamoxifeno em dose elevada – 20 mg por dia durante cinco anos – é conhecido há décadas, mas a sua utilização clínica tem sido limitada pela toxicidade, que leva muitas mulheres e equacionarem o tratamento.
“São muito boas notícias”, disse o investigador.
Os resultados mostram uma redução significativa dos eventos oncológicos mamários, com impacto particularmente relevante nas mulheres em pós-menopausa, nas quais se observou uma redução de 59% do risco de recidiva ou de novo tumor mamário em comparação com as mulheres que não receberam a terapêutica.
Já nas mulheres em pré-menopausa, o maior benefício foi observado na redução em 55%, dos tumores que surgem na mama oposta à já intervencionada.
Com doses mais baixas, o estudo aponta para benefícios sustentados sem aumento significativo de eventos adversos graves, tornando a opção mais tolerável a longo prazo.
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Mudança na prática clínica
Os investigadores defendem que estes resultados reforçam uma mudança de paradigma no tratamento do cancro da mama.
Para os estudiosos, numa fase inicial, deve-se optar pela dose mínima eficaz. O tamoxifeno em baixa dose pode agora ser considerado uma terapêutica padrão após cirurgia em casos de "carcinoma ductal in situ" (cancro da mama não invasivo ou em estádio 0) e lesões de alto risco.
Novas perspetivas de prevenção
O estudo abre ainda portas à utilização desta estratégia em mulheres saudáveis, mas com risco elevado de desenvolver cancro da mama, nomeadamente por fatores genéticos ou antecedentes familiares.
O oncologista Andrea confia que, no futuro, o cancro tem de ser prevenido como se “faz agora na cardiologia, prevenindo os fatores de risco como a tensão arterial alta e o colesterol”
Os investigadores admitem ainda que tratamentos mais leves e melhor tolerados poderão aumentar a adesão à prevenção farmacológica.
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