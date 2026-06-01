Baixar dose de tamoxifeno pode impedir recaída de cancro da mama

Um tratamento em doses mais baixas do medicamento tamoxifeno pode reduzir significativamente o risco de recidiva e de novos tumores da mama, ao mesmo tempo que evita "efeitos adversos pesados". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Um estudo internacional coordenado pelo Istituto Europeo di Oncologia e pela Fundação Champalimaud analisou dados de mais de 1.545 mulheres com cancro da mama em Itália, durante mais de nove anos, e conclui que o uso de tamoxifeno em baixa dose mantém a eficácia preventiva da dose convencional. Menos efeitos adversos O responsável pela Unidade da Mama da Fundação Champalimaud, Andrea di Censi, explicou à Renascença que “foi usado um quarto da dose – cinco miligramas por dia quando o habitual são 20 miligramas – e verificou-se uma redução do risco em 60% e sem efeitos colaterais graves”.

Uma das principais vantagens da redução da dose é a diminuição dos efeitos secundários associados ao tratamento. O benefício do tamoxifeno em dose elevada – 20 mg por dia durante cinco anos – é conhecido há décadas, mas a sua utilização clínica tem sido limitada pela toxicidade, que leva muitas mulheres e equacionarem o tratamento. “São muito boas notícias”, disse o investigador. Os resultados mostram uma redução significativa dos eventos oncológicos mamários, com impacto particularmente relevante nas mulheres em pós-menopausa, nas quais se observou uma redução de 59% do risco de recidiva ou de novo tumor mamário em comparação com as mulheres que não receberam a terapêutica. Já nas mulheres em pré-menopausa, o maior benefício foi observado na redução em 55%, dos tumores que surgem na mama oposta à já intervencionada. Com doses mais baixas, o estudo aponta para benefícios sustentados sem aumento significativo de eventos adversos graves, tornando a opção mais tolerável a longo prazo.