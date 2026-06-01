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Calendário do Ensino Superior: candidaturas arrancam a 20 de julho

01 jun, 2026 - 17:07 • Ricardo Vieira

Na primeira fase estão disponíveis 56.790 vagas no ensino superior público, mais 834 em comparação com 2025.

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A primeira fase de candidaturas ao ensino superior para o ano letivo 2026/27 começa a 20 de julho, de acordo com o calendário divulgado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) e publicado em Diário da República.

Para a generalidade dos alunos que tencionam ingressar nas universidades e politécnicos, o prazo desta primeira fase decorre até 6 de agosto.

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Já os candidatos ao contingente prioritário para emigrantes, familiares que com eles residam e lusodescendentes e candidatos com pedido de substituição de provas de ingresso por exames estrangeiros, devem apresentar a candidatura entre 20 e 27 de julho.

Os resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior serão conhecidos a 23 de agosto.

Veja aqui as 107.598 vagas abertas no ensino superior (público e privado)

Ensino superior

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Número de vagas no concurso nacional de acesso sob(...)

Segue-se a fase de matrícula e inscrição nas instituições de ensino superior, entre 24 e 27 de agosto.

De acordo com o calendário publicado esta segunda-feira em Diário da República, a segunda fase de apresentação de candidaturas ao ensino superior começa a 24 de agosto e termina a 2 de setembro. Os resultados serão conhecidos a 13 de setembro.

Para o próximo ano letivo estão disponíveis 56.790 vagas no ensino superior público, mais 834 em comparação com 2025, de acordo com o Instituto para o Ensino Superior.

Em 2026/27 estão previstas 34.841 vagas em universidades e 21.949 em institutos politécnicos.

Para fazer face à falta de professores, metade das 20 instituições com cursos em Educação Básica têm mais 147 vagas, face a 2025, as outras 10 mantêm o número.

Para o próximo ano letivo também há um reforço de vagas em Medicina. Há mais 62 vagas, para um total de 1.656 no ensino superior público.

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