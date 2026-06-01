Carris reforça transportes com 15 "manjericos" elétricos

São 15, são totalmente elétricos, e o seu tamanho XS vai permitir que circulem nas zonas história de Lisboa. A Carris apresentou esta segunda-feira 15 novos miniautocarros elétricos, os "manjericos", num investimento de cerca de três milhões de euros.

"Os 15 miniautocarros são mais ou menos três milhões de euros [...], mas a meio do verão vamos receber mais 29 [autocarros "standard"] o que faz um total de 16 milhões de euros do PRR", explicou o presidente da Carris aos jornalistas, à margem da cerimónia.

A apresentação decorreu no Parque Recreativo do Alto da Serafina, em Monsanto, na data em que se assinala o Dia da Criança e o arranque do mês das Festas de Lisboa, contando com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas, do vice-presidente e vereador da Mobilidade, Gonçalo Reis, do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e do presidente do Conselho de Administração da Carris, Rui Lopo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Pelas suas características e dimensões, os 15 "manjericos" "servem para andar nas ruas mais estreitas", como as das zonas históricas, explicou o responsável da transportadora.

"Em 2030, já não teremos autocarros a gasóleo"



Durante a cerimónia, e perante uma plateia de mais de 60 crianças de uma escola de Lisboa, Carlos Moedas salientou que atualmente cerca de 48% da frota da Carris é ainda composta por autocarros a gasóleo, face a 70% em 2021, quando iniciou funções como presidente da CML.

"Em 2030, já não teremos autocarros a gasóleo", garantiu Moedas.

Já a ministra do Ambiente realçou que estes veículos são também adaptados a pessoas com problemas de mobilidade e vão garantir um serviço de proximidade "limpo, ambientalmente sustentável, cómodo e silencioso", enquanto o ministro das Infraestruturas se congratulou pelos "pequenos bombons que vão andar pela cidade sem poluir" e lembrou que por todo o país serão 800 autocarros elétricos, adquiridos com apoios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Governo.

Os governantes e líderes camarários não quiseram prestar declarações aos jornalistas à margem da cerimónia.