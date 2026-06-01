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Acidente de viação
Colisão entre autocarro e automóvel faz um morto e dois feridos em Cascais
01 jun, 2026 - 20:04 • Marisa Gonçalves, com Ricardo Vieira
Acidente aconteceu na zona da Torre, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.
Um morto e dois feridos é o balanço da colisão entre um autocarro e um automóvel, ocorrido esta segunda-feira ao final da tarde, em Cascais.
O alerta foi dado pelas 17h00 para um acidente na zona da Torre, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.
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Os feridos são ligeiros, adiantou a mesma fonte. Foram transportados para o Hospital de Cascais.
No local estiveram 23 operacionais apoiados por nove viaturas.
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