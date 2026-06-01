​Condutor português anda mais de 50 quilómetros em contramão em Espanha

Um condutor de nacionalidade portuguesa, de 78 anos, andou mais de 50 quilómetros em contramão numa autoestrada espanhola.



O homem entrou em sentido contrário na A-52, na província de Zamora, durante a madrugada do passado sábado, noticia o jornal La Razón.

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A Guardia Civil foi alertada por chamadas de outros automobilistas que se cruzaram na autoestrada com a viatura em contramão.

O homem circulou durante mais de 50 quilómetros até ser detido pela polícia espanhola, não havendo registo de qualquer acidente.

Os testes realizados pelas autoridades ao "condutor kamikaze" – como é referido na notícia do La Razón – não detetaram álcool nem droga no sangue.

O automobilista de nacionalidade portuguesa vai ser presente a juiz por condução perigosa. Arrisca uma pena entre seis meses e dois anos de prisão.