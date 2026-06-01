Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 01 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Pordata

​Crianças portuguesas passam em média 38 horas por semana na escola

01 jun, 2026 - 05:30

No contexto europeu, as realidades são díspares e há países onde, mesmo depois de iniciarem a escolaridade obrigatória, os alunos não passam mais de 30 horas semanais na escola, em particular a Alemanha, a Irlanda e os Países Baixos.

A+ / A-

As crianças portuguesas passam, em média, 38 horas por semana em estabelecimentos de ensino, segundo dados da base de dados estatísticos Pordata que colocam Portugal entre os países onde a escola ocupa mais tempo.

Ao longo dos cinco dias úteis da semana, a partir dos três anos as crianças passam quase um terço de todo o seu tempo na creche, em infantários ou na escola. São, em média, 38 horas semanais, segundo o retrato da base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos divulgado a propósito do Dia Mundial da Criança, que se assinala esta segunda-feira.

Os dados compilados pela Pordata, com base em estatísticas do Eurostat referentes a 2025, revelam que Portugal é um dos países da União Europeia (UE) onde as crianças passam mais tempo na escola.

Olhando para os alunos entre o 1.º ano de escolaridade e os 12 anos de idade, o país ultrapassa mesmo todos os restantes estados-membros, mas é entre os três e os seis anos de idade que as crianças passam mais tempo na creche (38,3 horas), atrás da Hungria (44,3), Letónia (40,7) e Lituânia (39,0).

Até aos três anos de idade, o número é ligeiramente mais baixo (36,7 horas), mas mantém-se acima da média europeia, que ronda as 30,5 horas.

No contexto europeu, as realidades são díspares e há países onde, mesmo depois de iniciarem a escolaridade obrigatória, os alunos não passam mais de 30 horas semanais na escola, em particular a Alemanha, a Irlanda e os Países Baixos.

Com mais de 1,5 milhões de crianças residentes, Portugal destaca-se também pela cobertura de respostas formais de educação, surgindo acima da média europeia para todas as faixas etárias.

Em 2025, quase 58% das crianças até aos três anos estavam abrangidas por algum tipo de educação formal, em creches, infantários ou amas certificadas (a média da UE é 40,5%) e, em 2024, a esmagadora maioria das crianças a partir dos três anos frequentava o pré-escolar (94,5%).

O retrato da Pordata descreve também a evolução da população infantil em Portugal, os contextos socioeconómicos e familiares ao longo das últimas décadas.

Em 50 anos, Portugal passou de segundo país da UE com mais crianças para quarto, entre os 22 estados-membros com dados disponíveis, com menos menores de 12 anos, registando uma queda de 22% para 9,8% entre 1975 e 2025.

Quase todos os municípios portugueses têm hoje menos crianças do que em 1991 e as exceções são apenas quatro: Aljezur, Lisboa, Montijo e Vila Velha de Ródão. Por outro lado, três municípios da Região Autónoma da Madeira registaram a maior quebra, em concreto, Câmara de Lobos, Ribeira Grande e Porto Moniz.

Em perto de 800 mil agregados familiares, sete em cada 10 crianças vivem com um casal e duas em cada 10 vivem em famílias com mais de dois adultos. A minoria são as famílias monoparentais: cerca de 11%.

À semelhança dos restantes países europeus, o nível de escolaridade dos pais continua a estar associado ao risco de pobreza ou exclusão social das crianças, mas Portugal é, ainda assim, um dos estados-membros onde essa disparidade é menos acentuada.

Com menos crianças em famílias em risco de pobreza face a 2015 (menos 103 mil), Portugal integra o grupo de sete países onde as taxas de risco de pobreza ou exclusão social das crianças com menos de 12 anos são das mais baixas, para qualquer dos níveis de escolaridade dos pais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 01 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?