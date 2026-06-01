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Greve Geral. Metro de Lisboa prevê paralisação do serviço a partir das 23h00 de terça-feira

01 jun, 2026 - 12:06 • Lusa

A normalização do serviço só está prevista para as 06h30 de quinta-feira.

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O Metropolitano de Lisboa prevê a paralisação do serviço a partir das 23h00 de terça-feira e na quarta-feira durante todo o dia devido à greve geral contra o pacote laboral convocada pela CGTP.

"Os Sindicatos representativos dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. apresentaram um pré-aviso de greve para o próximo dia 03 de junho [quarta-feira], pelo que não haverá circulação de comboios entre as 23h00 do dia 02 de junho [terça-feira] e todo o dia 03 de junho", informou a empresa em comunicado, esta segunda-feira.

De acordo com a transportadora, a normalização do serviço está prevista para as 06h30 de quinta-feira.

Segundo o Conselho Económico e Social (CES), não foram fixados serviços mínimos relativamente à circulação de composições.

O coordenador nacional da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), José Manuel Oliveira, disse a 19 de maio que "todas as empresas de transportes" urbanos de passageiros estão mobilizadas contra o pacote laboral.

Segundo a Fectrans, os pré-avisos de greve entregues abrangem os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, Carris, Carristur, Transtejo/Soflusa, Fertagus, Metro Mondego, Metro do Porto, STCP e CP -- Comboios de Portugal, entre outros.

Em dezembro de 2025, a CGTP e a UGT decidiram convocar uma greve geral em resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral apresentado pelo Governo PSD/CDS-PP, tendo sido a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da "troika".

Entretanto, a CGTP-IN entregou um pré-aviso de greve geral para quarta-feira contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.

A proposta de lei do Governo de revisão da legislação laboral contempla "mais de 50 alterações" ao anteprojeto inicial, das quais 12 provenientes da UGT, indicou já a ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho.

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