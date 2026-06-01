Greve geral: Metro do Porto circula na linha Amarela e Sra. da Hora-Dragão

A Metro do Porto manterá em funcionamento com frequências reduzidas, durante a greve geral de quarta-feira, o tronco comum Senhora da Hora-Estádio do Dragão e, parcialmente, a linha Amarela, foi esta segunda-feira anunciado.

De acordo com um comunicado enviado às redações, "o Metro do Porto funcionará durante todo o dia na Linha Amarela, entre Santo Ovídio e o Hospital de S. João", bem como "entre as estações da Senhora da Hora e do Estádio do Dragão", no tronco comum da rede, pode ler-se num comunicado às redações.

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Assim, as linhas que percorrem o tronco comum (Azul, Verde, Vermelha, Violeta e Laranja) ficarão sem serviço além das estações referidas, e a linha Amarela sem a extensão entre Santo Ovídio e Vila d'Este, em Vila Nova de Gaia.

"Apesar da greve, as frequências de passagem em ambas as linhas serão de 15 minutos entre as 07h00 e as 20h00, e de 30 minutos entre as 06h00 e as 07h00, e entre as 20h00 e as 24h00", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Os efeitos da greve geral também obrigarão "à antecipação do encerramento da operação do metro na noite de 2 de junho [terça-feira], com as últimas partidas em todas as linhas da rede a terem lugar entre as 22h00 e as 23h00", e no dia 4, quinta-feira, "o Metro do Porto retomará o funcionamento regular em toda a rede".

A Metro do Porto indica também que "previsivelmente, a linha Boavista-Império do metrobus, um serviço do Metro do Porto com operação da STCP [Sociedade de Transportes Coletivos do Porto], não estará em funcionamento no dia da greve geral", aponta ainda a transportadora.

Por outro lado, "o serviço de Transportes Alternativos ISMAI - Trofa manterá a oferta de dia útil".

No sábado, a CP - Comboios de Portugal também divulgou os seus serviços mínimos para a greve de quarta-feira, que englobam comboios urbanos, regionais e de longo curso.

Nas linhas urbanas que servem o Porto, estão previstos 14 comboios no sentido Aveiro - Leça do Balio e 16 no sentido inverso, quatro comboios por sentido na linha de Guimarães, seis de Braga para o Porto e sete no sentido inverso, sete em cada sentido com origem e destino no Marco de Canaveses e três em cada sentido de e para Penafiel.

Quanto ao serviço regional e interregional, estão previstas 17 circulações no eixo Porto - Valença (com diferentes paragens ao longo do dia), na Linha do Minho, 12 circulações na Linha do Douro no eixo Porto - Pocinho (também com origem e destino em diferentes estações) e 11 circulações na Linha do Vouga.

A CGTP entregou um pré-aviso de greve geral para 3 de junho contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.

O Governo aprovou em Conselho de Ministros a proposta de lei de revisão da lei laboral, que será discutida no parlamento, uma semana depois de o executivo de Luís Montenegro ter dado por terminadas as negociações sobre as alterações à legislação laboral sem acordo na Concertação Social.

A paralisação de quarta-feira deverá contar com uma adesão alargada, com vários sindicatos de diversos setores a terem já anunciado a sua participação, nomeadamente a função pública, com destaque para saúde e ensino, bem como transportes, aviação, comércio, entre outros.