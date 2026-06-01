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Amarante

Homem detido por suspeita de atear incêndio florestal após discussão com vizinhos

01 jun, 2026 - 12:48 • Olímpia Mairos

Suspeito de 52 anos terá ateado as chamas com recurso a chama direta, colocando em risco uma vasta área florestal e várias habitações.

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Um homem de 52 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter provocado um incêndio florestal na localidade de Louredo, no concelho de Amarante, no passado dia 24 de maio. O fogo terá colocado em risco uma extensa área florestal e várias habitações existentes nas proximidades.

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A detenção foi efetuada pela Diretoria do Norte da PJ, com a colaboração da GNR, na sequência de uma investigação que permitiu identificar o alegado autor do incêndio.

Segundo a Polícia Judiciária, o fogo terá tido origem num conflito pessoal. "O suspeito terá provocado o incêndio com recurso a chama direta, aparentemente na sequência de desentendimento com vizinhos", adiantou a PJ em comunicado.

"O incêndio criou perigo para uma área florestal significativa, bem como para vários edificados, especialmente residências na área e na própria mancha florestal", acrescenta a PJ.

O suspeito, residente numa zona relativamente próxima do local onde ocorreu o incêndio, foi, entretanto, detido e será agora presente a primeiro interrogatório judicial.

O inquérito está a ser dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Amarante, que prossegue a investigação para apuramento de todas as circunstâncias relacionadas com o caso.

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