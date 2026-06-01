Mais de 60% das infrações nas estradas são por excesso de velocidade. Campanha “Viaje sem Pressa” arranca em todo o país

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) promovem, entre os dias 2 e 8 de junho, a campanha de segurança rodoviária “Viaje sem Pressa”, uma iniciativa integrada no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) 2026 que pretende alertar os condutores para os perigos da velocidade excessiva ou inadequada às condições da via.

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À semelhança das restantes campanhas previstas no plano, a ação combina duas vertentes complementares: ações de sensibilização asseguradas pela ANSR e operações de fiscalização realizadas pela GNR e pela PSP. As iniciativas decorrerão em simultâneo e de forma coordenada, incidindo sobretudo em vias e locais onde se registam níveis mais elevados de sinistralidade rodoviária associados à velocidade.

Segundo as entidades responsáveis, a velocidade continua a ser uma das principais causas dos acidentes mais graves nas estradas portuguesas. A condução a uma velocidade excessiva ou desajustada às condições de circulação reduz a capacidade de reação do condutor, aumenta a distância necessária para travar e agrava significativamente as consequências de um eventual acidente.

Os números divulgados pela ANSR ilustram a dimensão do problema. Entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2024, a velocidade excessiva para as condições existentes esteve diretamente associada a 6.824 acidentes com vítimas, dos quais resultaram 177 mortos, 588 feridos graves e 8.396 feridos leves.

O excesso de velocidade mantém-se também como a principal infração rodoviária registada em Portugal Continental, representando mais de 60% do total das infrações detetadas durante o ano de 2025. Perante este cenário, o Plano Nacional de Fiscalização identifica um conjunto de locais prioritários para operações de controlo da velocidade, definidos com base em critérios técnicos relacionados com a frequência de infrações e o risco acrescido de acidente.

A campanha “Viaje sem Pressa” pretende ainda chamar a atenção para comportamentos particularmente perigosos, como circular acima dos limites legais de velocidade, conduzir sem adaptar a velocidade às condições meteorológicas ou ao estado da via, não respeitar as distâncias de segurança e realizar manobras bruscas associadas a velocidades inadequadas.

A ANSR, a GNR e a PSP recordam que conduzir a uma velocidade adequada salva vidas e contribui para uma circulação mais segura para todos os utilizadores da estrada. As três entidades sublinham ainda que a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e que as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos responsáveis.

O Plano Nacional de Fiscalização é desenvolvido anualmente pela ANSR em articulação com a GNR e a PSP, seguindo as recomendações europeias e enquadrando-se na estratégia Visão Zero 2030, que tem como objetivo eliminar as vítimas mortais e os feridos graves nas estradas portuguesas até ao final da década.