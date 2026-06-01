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Quadro Financeiro Europeu 2028-2034

Montenegro diz que Portugal tem "a obrigação de não estar à espera de fundos para se desenvolver"

01 jun, 2026 - 15:16 • Jaime Dantas

Na cerimónia da criação da Universidade Técnica do Porto, o primeiro-ministro ressaltou o papel das Intituições de Ensino Superior e das empresas na capacidade de "apresentação de projetos válidos à escala europeia".

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Portugal tem "a obrigação de não estar à espera de fundos para se desenvolver". A ideia foi defendida pelo primeiro-ministro esta segunda-feira. Para Luís Montenegro, "Portugal tem cada vez mais a obrigação de se colocar acima da necessidade de estar permanentemente à espera de fundos europeus para poder desenvolver-se e financiar o investimento", numa altura em que é negociado o próximo Quadro Financeiro Plurianual Europeu 2028-2032.

Num discurso na cerimónia que marca a criação da Universidade Técnica do Porto, no auditório do Instituto Superior de Engenharia do Politécnico do Porto, Luís Montenegro salientou o papel das Instituições de Ensino Superior e das empresas na capacidade de "apresentação de projetos válidos à escala europeia".

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"Não há país que tenha alguma garantia de poder ser mais dotado com capacidade de financiamento no próximo Quadro Financeiro Europeu. Terá de comprovadamente apresentar projetos credíveis, que acrescentam, que inovam", disse.

"É no conhecimento que nós somos todos iguais", diz Montenegro

O chefe do Governo sublinhou ainda o papel do ensino na promoção da igualdade, uma vez que, na sua visão "é no conhecimento que nós somos todos iguais".

Montenegro definiu a educação como "trave mestra" da política do Governo, daí que esteja a levar a cabo "intervenção alargada e coordenada" no setor, de que é exemplo a criação da Universidade Técnica do Porto e da Universidade de Leiria e do Oeste.

"É preciso ter instituições de ensino superior fortes, robustas, autónomas, responsáveis, com capacidade de se afirmarem individualmente", terminou.

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