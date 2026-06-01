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PJ detém duas mulheres e um homem em Lisboa com 47 quilos de cocaína

01 jun, 2026 - 22:37 • Lusa

Operação da Polícia Judiciária em Lisboa levou à detenção de três suspeitos de tráfico internacional de droga. Autoridades apreenderam 47 quilos de cocaína de elevada pureza. Investigação prossegue sob direção do DIAP de Lisboa.

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A Polícia Judiciária deteve, no domingo, em Lisboa, duas mulheres e um homem por suspeitas de tráfico internacional de droga e apreendeu 47 quilos de cocaína, foi hoje divulgado.

Durante a operação "Premium Check-in", realizada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), foi apreendida cocaína de "extrema pureza", que daria para cerca de 476 mil doses individuais caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição.

Segundo a PJ, a cocaína teria sido transportada pelas duas detidas a partir de um país da América Latina e destinava-se a ser introduzida em território nacional.

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No decorrer da operação, foram também apreendidas várias viaturas, uma quantia significativa de dinheiro em numerário, máquinas de contar e acondicionar notas, entre outros bens, acrescenta a PJ, em comunicado.

Os arguidos, duas mulheres de 34 anos e um homem de 35, serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

A investigação prossegue e o inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

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