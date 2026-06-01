Preços dos combustíveis descem esta semana

Os preços dos combustíveis devem baixar a partir desta segunda-feira.

Tanto gasóleo como gasolina podem ficar mais baratos 12 cêntimos por litro, segundo informação avançada pelo Automóvel Clube de Portugal (ACP).

Os mercados internacionais estão a reagir à possibilidade de um acordo entre os Estados Unidos e o Irão, cenário que contribuiu para uma forte queda do preço do petróleo.

Caso se confirmem as previsões para a próxima semana, o preço médio do gasóleo simples vai descer para 1,837 euros por litro, enquanto o preço médio da gasolina simples 95 deverá descer para 1,904 euros por litro.

Apesar da descida prevista, os valores poderão variar entre operadores. O mercado dos combustíveis em Portugal é liberalizado, o que significa que cada empresa define a sua própria política comercial e os respetivos preços de venda ao público.

Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples situa-se atualmente nos 1,957 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 ronda os 2,02 euros por litro. Confirmando-se a redução anunciada, os consumidores poderão sentir um alívio significativo na fatura dos abastecimentos.

Caso se confirme, esta descida representa uma das reduções mais expressivas dos últimos meses, oferecendo algum alívio aos condutores portugueses após um período marcado por aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis.