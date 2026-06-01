SATA reajusta operação após 175 voos afetados pelo nevoeiro em Ponta Delgada

A SATA está a reajustar a operação para "reforçar a capacidade de resposta" recorrendo a ACMI (aluguer de aeronave com tripulação), após ter tido cerca de 175 voos afetados devido ao nevoeiro em Ponta Delgada, nos Açores.

"Na sequência das condições atmosféricas adversas e do nevoeiro que têm condicionado a operação aérea, a SATA encontra-se a proceder a reajustes operacionais, reforçando a sua capacidade de resposta, recorrendo por exemplo a soluções ACMI", adiantou à agência Lusa fonte do grupo de aviação.

A SATA frisou que o "objetivo" do reajuste operacional é "reacomodar os passageiros com a maior brevidade possível e minimizar os constrangimentos causados" pelas condições atmosféricas.

Desde sábado que o intenso nevoeiro tem provocado o cancelamento de vários voos em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

No caso da SATA, que opera com a Azores Airlines (que voa dos Açores para o exterior) e a SATA Air Açores (responsável pelas ligações interilhas), foram afetados cerca de 175 voos devido às condições atmosféricas em Ponta Delgada, segundo revelou à agência Lusa fonte do grupo de aviação açoriano.

A situação provocou enchentes no aeroporto João Paulo II durante o fim de semana e levou a infraestrutura portuária a instalar provisoriamente um conjunto de camas de campanha durante a noite para dar resposta aos passageiros com ligações canceladas.