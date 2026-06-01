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“Seja a família que elas procuram”: Santa Casa lança nova campanha de acolhimento familiar

01 jun, 2026 - 15:06 • Olímpia Mairos

Mais de mil crianças aguardam por uma família de acolhimento no distrito de Lisboa e Santa Casa apela à mobilização da sociedade.

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A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa lançou uma nova campanha de sensibilização para o acolhimento familiar, sob o mote “Seja a família que elas procuram”, com o objetivo de aumentar o número de famílias disponíveis para acolher crianças e jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade.

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A iniciativa é dedicada às mais de 1000 crianças que ainda aguardam por uma família de acolhimento no distrito de Lisboa, reforçando o compromisso da instituição em promover soluções familiares para crianças e jovens que não podem permanecer temporariamente junto das suas famílias de origem.

Segundo a Santa Casa, esta é a quarta campanha dedicada ao acolhimento familiar e pretende contribuir para o movimento nacional de desinstitucionalização, alinhado com as orientações nacionais e internacionais de proteção da infância.

A instituição sublinha que “é necessária uma mobilização pública no sentido de capitalizar este esforço para chegar ainda a mais crianças”, promovendo o esclarecimento de mitos e reforçando o conhecimento da população sobre esta resposta social.

Desde o início do programa, a Santa Casa já concretizou mais de 250 acolhimentos familiares e conta atualmente com uma bolsa de 120 famílias certificadas. Apesar dos resultados alcançados, a Misericórdia de Lisboa alerta que “os pedidos de acolhimento continuam a ser superiores ao número de famílias disponíveis”, o que torna essencial o envolvimento de mais famílias nesta causa.

A instituição recorda que o acolhimento familiar é uma medida temporária de proteção, centrada no superior interesse da criança, permitindo-lhe crescer num ambiente familiar seguro e estável. Neste contexto, destaca que esta resposta garante “um direito fundamental: o direito a crescer em família, com afeto individualizado, estabilidade relacional e rotinas seguras”.

Com esta nova campanha, a Santa Casa espera sensibilizar mais pessoas para a importância do acolhimento familiar e encontrar novas famílias dispostas a abrir as portas de casa e do coração a crianças que necessitam de proteção, cuidado e afeto.

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