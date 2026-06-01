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Sindicatos da PSP e GNR saem sem garantias da reunião com MAI

01 jun, 2026 - 22:27 • Redação

Reunião entre o Ministério da Administração Interna e representantes da PSP e da GNR terminou sem compromissos concretos. Sindicatos afirmam que não houve avanços nas negociações em curso.

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Os representantes dos profissionais da PSP e da GNR saíram da reunião desta segunda-feira com o ministro da Administração Interna sem garantias sobre as reivindicações apresentadas.

O encontro serviu para retomar o processo negocial entre o Governo e as estruturas representativas das forças de segurança.

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“Garantias não houve nenhumas hoje, por isso é que, como eu disse de início, não houve qualquer avanço, não há nada que tenha mudado em relação àquilo que nós tínhamos até agora”, afirmou Armando Ferreira, presidente do Sindicato Nacional da Polícia.

O dirigente sindical reconheceu que o ministro manifestou intenção de resolver problemas identificados pelas estruturas representativas, mas salientou que não foram apresentadas medidas concretas.

Segundo Armando Ferreira, o Governo deverá apresentar elementos mais palpáveis na próxima ronda negocial, marcada para 22 de junho.

Também presente na reunião, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) aproveitou o encontro para transmitir preocupações relacionadas com o funcionamento de vários serviços, a situação dos chefes coordenadores, a pré-aposentação prevista para 2026, a ausência de concursos de promoção e alegadas situações de pressão e falta de reconhecimento de profissionais.

No âmbito do processo negocial, a ASPP/PSP indicou como prioridades a revisão das tabelas remuneratórias, dos suplementos e do estatuto profissional, incluindo alterações ao nível remuneratório. A estrutura sindical afirmou manter uma posição de disponibilidade para negociar, mas defendeu que a situação da PSP exige medidas estruturais.

De acordo com a ASPP/PSP, o Ministério das Finanças continua a não considerar devidamente as especificidades da profissão policial, defendendo que a análise das condições dos agentes não pode limitar-se a indicadores financeiros.

Durante a reunião, o Ministério da Administração Interna informou que ficam agendadas novas rondas negociais para os dias 22 de junho, 15 de julho e 2 de setembro.

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