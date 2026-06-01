Tempo. Mais frio no litoral, mais quente no interior

Depois de uma semana de calor em todo o país, as temperaturas vão baixar no litoral, mas manter-se elevadas no interior de Portugal continental.

Segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas nos distritos do litoral vão se aproximar dos 20 graus, enquanto no interior vão continuar acima dos 30 graus. No entanto, haverá uma pequena subida das temperaturas mínimas.

Para esta segunda-feira, haverá céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no litoral Norte e Centro. Vento por vezes forte no litoral oeste e terras altas.

Prevê-se neblina ou nevoeiro em alguns locais das regiões Norte e Centro até ao meio da manhã e a partir do final da tarde.

Já na terça-feira, haverá mesmo períodos de chuva ligeira no Norte e no Centro do país, com vento por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas.



Em contraste claro, quatro concelhos do distrito de Faro apresentam perigo máximo de incêndio enquanto o interior norte e centro está em risco muito elevado.

Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, estão em perigo máximo de incêndio rural e outros 10 concelhos do distrito de Faro a muito elevado e elevado. Vários concelhos dos distritos de Évora, Beja, Santarém, Leiria, Coimbra, Lisboa, Guarda, Portalegre, Viseu, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança apresentam perigo muito elevado e elevado de incêndio.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões pelo menos até sexta-feira por causa do tempo quente.