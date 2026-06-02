- Noticiário das 18h
- 02 jun, 2026
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Operação Águas Turvas
Águas de Gaia: Dois arguidos em prisão preventiva e dois em domiciliária
02 jun, 2026 - 17:31 • Ricardo Vieira
Em causa na Operação Águas Turvas estão alegados crimes de abuso de poder, corrupção passiva, corrupção ativa e branqueamento de capitais.
Dois arguidos na Operação Águas Turvas, que investiga crimes de corrupção na empresa municipal Águas de Gaia, ficam em prisão preventiva e outros dois em prisão domiciliária.
As medidas de coação foram reveladas esta terça-feira pelo Tribunal Judicial da Comarca do Porto.
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Os dois arguidos em prisão domiciliária ficam em prisão preventiva até estarem reunidas as condições para irem para casa com pulseira eletrónica.
Cinco arguidos ficam obrigados a pagar uma caução de 100 mil euros para aguardar o desenrolar do processo em liberdade.
Outros cinco suspeitos ficam em liberdade, mas com proibição de contactos com outros arguidos e com funcionários das Águas de Gaia.
Do lote de 14 arguidos, dois terão de entregar o passaporte e estão impedidos de viajar para a África do Sul e para o Brasil.
Em causa estão alegados crimes de abuso de poder, corrupção passiva, corrupção ativa e branqueamento de capitais.
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