Apagão. NOS diz que serviços prestados pela empresa não foram causa das falhas no SIRESP

A NOS esclareceu que os serviços prestados pela empresa não foram a causa das falhas no SIRESP, razão pela qual não pode ser penalizada nem ter recebido qualquer comunicação formal de intenção nesse sentido, acrescentando que os contratos foram cumpridos.

Em comunicado divulgado hoje, a NOS recorda que presta à rede SIRESP, Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, serviços de transmissão terrestre e de redundância via satélite, ao abrigo de contratos celebrados, os quais foram integralmente cumpridos.

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Enquanto prestador de serviços, a NOS "não tem, nem nunca teve, qualquer intervenção no desenho, na arquitetura ou nas decisões operacionais da rede SIRESP", sendo que "essas responsabilidades são, exclusivamente, da SIRESP S.A., entidade gestora da rede".

No que respeita aos serviços prestados pela NOS, "podemos afirmar que estes não foram a causa das falhas no SIRESP", prossegue a empresa, adiantando que "essa é a razão para a NOS não poder ser penalizada e não ter recebido qualquer penalidade ou comunicação formal de intenção nesse sentido".

"Podemos afirmar que estes não foram a causa das falhas no SIRESP", afirmou a NOS.

A operadora acrescenta que "tem estado e continuará disponível" para apresentar os dados técnicos que suportam esta posição às entidades competentes e para colaborar no cabal esclarecimento dos factos, bem como na melhoria da rede SIRESP.

A SIC Notícias "online" noticiou hoje que o SIRESP exige 343 mil euros de penalizações aos fornecedores responsáveis pelas falhas de serviço que aconteceram no dia do apagão geral, a 28 de abril de 2025.