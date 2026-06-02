"Deixem os portugueses trabalhar", repete Montenegro sobre greve geral

O primeiro-ministro reforçou, esta terça-feira, o pedido de "respeito por quem quer trabalhar", na véspera de greve geral convocada pela CGTP.

Luís Montenegro foi esperado, à porta da Alfândega do Porto — onde participou da Conferência dos 50 anos do Poder Local — por cerca de duas dezenas de manifestantes que pediam que fosse "abaixo o pacote laboral".

Com alguma ironia, Montenegro disse, aos jornalistas, que "é um gosto ver quase todos os dias" aqueles "militantes acérrimos da CGTP", uma vez que o grupo já "faz parte do seu dia-a-dia". O mesmo já tinha acontecido na segunda-feira, com o chefe de Governo a ser também recebido por protestos à chegada do Instituto Superior de Engenharia do Porto.

Montenegro diz que há no Governo "um grande respeito pelos portugueses que querem emitir a sua discordância e querem fazer greve", mas pede também compreensão por quem quer trabalhar na quarta-feira.

"Temos igualmente muito respeito pelos portugueses que querem trabalhar e aquilo que eu espero é que deixem os portugueses trabalhar, ir para a escola, que querem ir às consultas médicas, que as suas tarefas diárias", remata.