GNR reforça fiscalização a motociclos em operação nacional

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a realizar até 7 de junho a operação de sensibilização e fiscalização rodoviária "RoadPol – 2 Rodas", dirigida aos comportamentos de risco associados à condução agressiva, com especial enfoque nos utilizadores de veículos de duas rodas a motor.

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A iniciativa decorre em todo o território nacional e tem como principal objetivo promover hábitos de condução mais seguros e contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária.

Em comunicado, a GNR alerta que "a condução agressiva, aliada à velocidade excessiva, à falta de atenção e a manobras irregulares, aumenta significativamente a probabilidade da ocorrência de acidentes de viação", sublinhando a necessidade de uma maior consciencialização por parte dos condutores.

Os dados recolhidos pela força de segurança revelam a dimensão do problema. Entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2025, foram registadas 1.910 contraordenações relacionadas com a circulação de motociclos, das quais 550 diziam respeito à falta de uso ou à utilização incorreta do capacete de proteção.

Já nos primeiros cinco meses de 2026, a GNR contabilizou 1.163 infrações relacionadas com motociclos, incluindo 216 casos de utilização incorreta ou ausência de capacete.

Segundo a Guarda, estes números "evidenciam a importância da fiscalização e das ações de sensibilização dirigidas aos utilizadores de motociclos", reforçando a necessidade do cumprimento das normas de segurança rodoviária e da utilização correta do capacete, considerado um equipamento essencial para reduzir a gravidade das lesões em caso de acidente.

A operação integra o plano anual da RoadPol – Rede Europeia de Polícias de Trânsito, organização que reúne forças policiais de vários países europeus com o objetivo de melhorar a segurança nas estradas e promover o cumprimento das regras de trânsito.

A GNR recorda ainda que estas operações europeias procuram "criar um ambiente rodoviário mais seguro, através de uma intervenção simultânea sobre as principais causas dos acidentes", incentivando os utilizadores das vias a adotarem comportamentos mais responsáveis.

Membro da RoadPol desde o final de 2021, a GNR passou a integrar no seu planeamento operacional as campanhas coordenadas por esta organização europeia, reforçando o compromisso com a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas.