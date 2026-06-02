​Greve geral vs. ModA de Português. Escolas querem conhecer já segunda data da prova

Os diretores das escolas pedem ao ministro da Educação que marque já uma segunda data para a Prova ModA de português.

De acordo com o calendário escolar, quarta-feira, 3 de junho, é dia de os alunos de 6º ano prestarem prova a esta disciplina. A data coincide com a greve geral convocada pela CGTP.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) antecipa uma “forte adesão” ao protesto que poderá afetar quem vai fazer a prova.

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Filinto Lima garante que as escolas estão a fazer “uma preparação normal à espera de uma grande adesão à greve” e recorda que o ministro da Educação já garantiu que nenhum aluno, que não possa fazer a prova por causa da greve, será prejudicado.

“O ministro da Educação disse que iria dar uma segunda oportunidade às escolas e aos alunos para realizarem essa prova caso não a façam em virtude da greve. Nós estamos à espera que seja indicada a nova data para nos podermos preparar para esta segunda chamada e também para os pais saberem em que dia é que os filhos realizarão essa prova”, refere o presidente da ANDAEP.

Segunda data ainda não é conhecida



Até agora, esta segunda data ainda não é conhecida. Filinto Lima pede que o ministro Fernando Alexandre se pronuncie durante esta quarta-feira.

“Eu aconselhava é que essa indicação fosse feita no mais curto espaço de tempo possível e não no dia da prova, nem no dia seguinte, até porque há poucos dias para marcar essa prova”, lembra Filinto Lima.

As aulas do 6º ano de escolaridade terminam a 12 de junho. Por isso mesmo, Filinto Lima lembra que “as direções executivas e os professores irão ter um imenso trabalho burocrático para aplicar esta prova que não está prevista no atual calendário"

Além disso, é importante conhecer a data para que "também os pais possam preparar-se para acolherem e estarem com os filhos”.

Noutro plano, a nível pedagógico, Filinto Lima desvaloriza eventuais desigualdades entre os alunos.

“Acho que isso é irrelevante”, considera, lembrando que “a prova não tem valor para a classificação final dos alunos”.

Ainda assim, defende a realização da prova ModA que classifica como sendo “importante”.