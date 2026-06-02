Homem morre quando pescava na Lagoa de Albufeira

Um homem de 78 anos, morreu esta terça-feira enquanto pescava na Lagoa de Albufeira, no concelho de Sesimbra, indica a Autoridade Marítima Nacional (AMN).



O alerta para o desaparecimento de uma pessoa foi dado às 14h58 e foi iniciada uma operação de busca.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O homem acabou por ser encontrado sem vida ao final da tarde, "por um popular, numa zona de lodo do interior da Lagoa de Albufeira".



Até ao momento, as causas da morte não são conhecidas.

Nas operações estiveram envolvidos elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Setúbal, do Projeto “Seawatch”, operacionais dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, um drone da Proteção Civil e populares que se encontravam na zona.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.

