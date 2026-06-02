Kristin: Fundação Jerónimo Martins entrega 20 milhões de euros para reconstrução

A Fundação Jerónimo Martins (FJM) vai entregar 20 milhões de euros em apoios para a reconstrução de infraestruturas de três concelhos afetados pelas tempestades do início do ano.

A informação foi avançada esta terça-feira pelo diretor da FJM, Miguel Herdade, numa conferência de imprensa em Leiria.

Na conferência de imprensa, esteve também o presidente da Estrutura de Missão, Paulo Fernandes, o presidente da Câmara da Marinha Grande, Paulo Vicente, o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes e o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque.

"Estimamos que as intervenções abrangidas neste programa estejam na ordem dos 20 milhões de euros, montante totalmente disponibilizado pela Fundação Jerónimo Martins", afirma o responsável.

Miguel Herdade fala num "projeto filantrópico sem precedentes" e justifica que o dinheiro será investido em Ourém, Leiria e Marinha Grande porque "a intervenção teria um impacto muito maior se estivesse restrita a estes três concelhos" - apesar de não serem os únicos com estragos provocados pelo mau tempo.

Num comunicado, a Fundação revela que o programa apresentado esta terça-feira pretende recuperar mais de cem instituições nas zonas afetadas. O apoio anunciado em fevereiro era de 4 milhões de euros.

O programa de recuperação quer beneficiar mais de 12 mil pessoas através do financiamento privado. As primeiras obras arrancam no dia 8 de junho. Estão previstas intervenções em 140 habitações.

Marta Maia, presidente da Fundação Jerónimo Martins, foi a primeira a intervir na conferência de imprensa para recordar as tempestades como um período negro para a população da zona Centro: “As pessoas tiveram dos momentos mais difíceis das suas vidas”.

Incêncios: exército no terreno e vigilância como aposta

O presidente da Estrutura de Missão para a Reconstrução da Região Centro, Paulo Fernandes (indicado pelo Governo), fala num "grande dia" para o processo de recuperação desta zona e fala numa "ligação fraterna" que estabeleceu com os três autarcas com quem se sentou.

Questionado sobre as dificuldades na limpeza dos terrenos, provocadas pelas árvores tombadas que impedem a passagem de algumas máquinas, Paulo Fernandes assume que o risco de incêndio é uma preocupação real, mas assinala que há equipas no terreno para acelerar esses processos.

No entanto, o antigo autarca do Fundão, assume que "os números são impressionantes" referindo-se ao número de árvores destruídas pelo mau tempo: "Muitas áreas perderam mais de 70% da floresta. É terrível, um vale dos caídos, um cemitério de árvores".

Paulo Fernandes assegura que "o Exército já está no terreno" através de uma força conjunta com a Proteção Civil e ICNF. O presidente da Estrutura de Missão assinala que o "trabalho árduo" de limpeza de terrenos deve ser aproveitado para manter as equipas no terreno e fazer da prevenção a maior força.

"São equipas que conhecem muito bem o terreno, é uma vantagem. Significa reduzir o risco a zero? Claro que não, mas são caminhos corretos", afirma o antigo autarca.

Passa-culpas? "Os dois lados têm razão"

Durante a conferência de imprensa, o presidente da Estrutura de Missão foi questionado pelo constante passa-culpas entre o Governo e as autarquias para explicar os atrasos na entrega dos apoios às populações afetadas.

Paulo Fernandes não quis alimentar a polémica, mas logo interveio o presidente da Câmara de Ourém (PSD) para defender que os dois lados estão a dizer a verdade.

"Têm as duas partes razão. O Governo porque disponibilizou 60 ou 70 milhões de euros às CCDR, tem razão porque fez a sua parte", começou por dizer Luís Albuquerque.

Quanto às autarquias, "tiveram de iniciar todo um procedimento e organizar-nos para fazer esse ressarcimento às pessoas".

Miguel Albuquerque revelou ainda os números de Ourém. O município recebeu 3.858 pedidos de ajuda e já pagou "cerca de 2.400". E o resto, assegura o autarca, foi "indeferido" e a Câmara está à espera das respostas.

"O verdadeiro PTRR"

Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria (PS), espera que o programa apresentado “sirva de exemplo” para ser aplicado pelo Estado e lança a farpa: "É o primeiro PTRR filantropo e privado do país, o verdadeiro, e um exemplo que devemos seguir sempre".

Porquê? O autarca de Leiria defende que é feito "de baixo para cima" e que "tem uma capacidade de financeira de resolver os problemas imediatos das pessoas".

A crítica está implícita e assenta no contraste do plano PTRR, apresentado pelo Governo, que tem algumas metas a 9 anos.

O socialista Gonçalo Lopes vinca que os privados "dão alento" à reconstrução da zona Centro e assinala que as novas construções devem ser "resilientes" ou arriscam-se a sofrer novamente: "Vem outra tempestade e leva tudo".

Confrontado com esta declaração, o diretor da Fundação Jerónimo Martins, Miguel Herdade, foi lacónico: "Não vamos repor precariedade", sugerindo que as instituições que forem reconstruídas serão também melhoradas.

"Chegámos a perguntar quem é esta gente"

O autarca da Marinha Grande admite que quando a Fundação Jerónimo Martins se disponibilizou para ajudar, chegou a desconfiar: “Chegámos a perguntar em surdina ‘quem é esta gente?’”.

No entanto, Paulo Vicente, visivelmente emocionado com o testemunho, assinala a “dimensão humana” da fundação no terreno.

[artigo atualizado às 14h45]