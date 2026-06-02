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- 02 jun, 2026
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internamentos sociais
Número de doentes desceu, mas as camas continuam ocupadas
02 jun, 2026 - 13:10 • Lusa
De março até agora, os internamentos sociais nos hospitais têm vindo a aumentar, revelou a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH). Segundo a associação, a resposta pode estar no reforço das equipas de cuidados domiciliários.
O número de internamentos indevidos nos hospitais agravou-se desde março, anunciou esta terça-feira a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), que pediu respostas urgentes no terreno e um reforço das equipas de cuidados domiciliários.
"Nos últimos dois meses, a situação dos internamentos inadequados agravou-se e as 2.800 [camas ocupadas indevidamente] que estimávamos em março é já bastante superior. E isto não é normal, pois normalmente tínhamos uma redução no verão, o que não está a acontecer", disse Xavier Barreto, presidente da APAH, que falava durante uma audição na comissão parlamentar de saúde.
O último Barómetro dos Internamentos Sociais da APAH, divulgado em março, contabilizava 2.807 (+19%) pessoas internadas nos hospitais apesar de terem alta clínica, uma situação cujo custo para o Estado ultrapassava os 350 milhões de euros.
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Na audição desta terça-feira, a pedido do PS, Xavier Barreto disse que este valor está subestimado, pois apenas contabiliza os custos diretos e baseia-se numa tabela de valores desatualizada: "O custo real será bastante superior."
Tendo em conta o evoluir da situação, Xavier Barreto aludiu à urgência de respostas no terreno, sobretudo no domicílio, com reforço das equipas de cuidados continuados domiciliários.
O responsável defendeu uma alteração no modelo de prestação destes cuidados, que deveria migrar mais para o domicílio e para mais cuidadores informais.
"Estes passos devem ser sustentados com mais investimento e mais recursos. Só com o que temos não vamos lá", afirmou.
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