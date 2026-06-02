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Praias
Parecer da APA: banhistas podem colocar guarda-sol em frente às concessões
02 jun, 2026 - 18:20 • Ana Paula Santos , com redação
Agência do Ambiente adianta que a Associação de Municípios e a Autoridade Marítima Nacional pronunciaram-se a favor deste parecer.
Os banhistas podem colocar chapéus-de-sol em frente às concessões de praia, esclarece a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) num parecer divulgado esta terça-feira, após vários dias de dúvidas e de polémica.
“Em Portugal, as praias são espaços de utilização pública e de acesso livre”, sublinha a agência.
A APA lembra que as áreas abrangidas por concessão ou licenças devem estar claramente delimitadas e identificadas, através de sinalética adequada.
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As áreas concessionadas “não podem exceder 30% da área útil da praia, nem 50% da frente de praia”.
A agência também sublinha o importante papel dos concessionários na prestação dos apoios à praia, que estão previstos nas respetivas licenças.
A APA adianta que a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Autoridade Marítima Nacional pronunciaram-se a favor deste parecer.
Na semana passada, o presidente da APA disse que a imposição de não colocar chapéus-de-sol em frente às concessões de praia é um “abuso”, garantindo que esta semana seria divulgado uma nota de esclarecimento.
“A única área que está onerada e que está concessionada é aquela que está delimitada por aquele retângulo e nada mais, isto que fique claro, todo o resto é de uso livre”, afirmou José Pimenta Machado durante uma visita da ministra do Ambiente à Praia do Garrão, em Loulé, no distrito de Faro.
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