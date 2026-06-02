Prestação Social Única: familiares de beneficiários terão de realizar "trabalho social"

Os familiares de beneficiários da nova Prestação Social Única (PSU) também terão de realizar "trabalho social".

A medida consta da proposta de lei do Governo, que deu entrada na Assembleia da República, na segunda-feira (leia em versão PDF).



Os elementos adultos de um agregado, que não trabalhem nem estudem, são chamados a fazer "trabalho social" para a família ter direito à prestação. Os reformados estão isentos.

A medida consta da proposta de lei do Governo, que deu entrada na Assembleia da República, na segunda-feira (leia em versão PDF).

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A nova Prestação Social Única substitui 13 apoios sociais não contributivos, como o rendimento social de inserção (RSI) ou o subsídio social de desemprego.