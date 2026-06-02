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Segurança Social
Prestação Social Única: familiares de beneficiários terão de realizar "trabalho social"
02 jun, 2026 - 23:32 • Ricardo Vieira
A medida consta da proposta de lei do Governo, que deu entrada na Assembleia da República
Os familiares de beneficiários da nova Prestação Social Única (PSU) também terão de realizar "trabalho social".
A medida consta da proposta de lei do Governo, que deu entrada na Assembleia da República, na segunda-feira (leia em versão PDF).
Os elementos adultos de um agregado, que não trabalhem nem estudem, são chamados a fazer "trabalho social" para a família ter direito à prestação. Os reformados estão isentos.
A medida consta da proposta de lei do Governo, que deu entrada na Assembleia da República, na segunda-feira (leia em versão PDF).
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A nova Prestação Social Única substitui 13 apoios sociais não contributivos, como o rendimento social de inserção (RSI) ou o subsídio social de desemprego.
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O diploma, aprovado em Conselho de Ministros na semana passada, estabelece "medidas de incentivo ao trabalho, incluindo obrigações dos beneficiários e dos membros do respetivo agregado familiar, com capacidade para o exercício de atividade profissional".
Quem recusar realizar "trabalho social" ficam sem direito à prestação social única durante um período de dois anos.
O Governo também prevê sanções para os membros do agregado que não aceitem cumprir tarefas nas áreas da economia social e da proteção civil.
Cada beneficiário da PSU terá de prestar até 15 horas semanais de serviço social em diversas áreas - autarquias, proteção civil, limpeza ou ação social.
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