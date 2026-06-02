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Prestação Social Única: familiares de beneficiários terão de realizar "trabalho social"

02 jun, 2026 - 23:32 • Ricardo Vieira

A medida consta da proposta de lei do Governo, que deu entrada na Assembleia da República

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Os familiares de beneficiários da nova Prestação Social Única (PSU) também terão de realizar "trabalho social".

A medida consta da proposta de lei do Governo, que deu entrada na Assembleia da República, na segunda-feira (leia em versão PDF).

Os elementos adultos de um agregado, que não trabalhem nem estudem, são chamados a fazer "trabalho social" para a família ter direito à prestação. Os reformados estão isentos.

A medida consta da proposta de lei do Governo, que deu entrada na Assembleia da República, na segunda-feira (leia em versão PDF).

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A nova Prestação Social Única substitui 13 apoios sociais não contributivos, como o rendimento social de inserção (RSI) ou o subsídio social de desemprego.

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O diploma, aprovado em Conselho de Ministros na semana passada, estabelece "medidas de incentivo ao trabalho, incluindo obrigações dos beneficiários e dos membros do respetivo agregado familiar, com capacidade para o exercício de atividade profissional".

Quem recusar realizar "trabalho social" ficam sem direito à prestação social única durante um período de dois anos.

O Governo também prevê sanções para os membros do agregado que não aceitem cumprir tarefas nas áreas da economia social e da proteção civil.

Cada beneficiário da PSU terá de prestar até 15 horas semanais de serviço social em diversas áreas - autarquias, proteção civil, limpeza ou ação social.

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