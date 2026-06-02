Primeiros efeitos da greve geral. Quase 20% de comboios suprimidos até às 16h00

"Por motivo de greve convocada pelos sindicatos SFRCI, SMAQ, ASCEF, ASSIFECO, FECTRANS/SNTSF, FENTCOP, SINDEFER, SINFA, SINFB, SINTTI, SIOFA, STF e SNAQ, para 03 de junho - dia de greve geral - preveem-se perturbações na circulação de comboios, com possíveis impactos também no dia anterior e seguinte", alertou a transportadora ferroviária, num aviso publicado na sua página na internet.

No sábado, a CP tinha já alertado para possíveis perturbações na circulação de comboios entre hoje e quinta-feira, devido à greve geral de 3 de junho, e publicou os serviços mínimos previstos para os comboios urbanos, regionais e de longo curso.

Para hoje, entre as 00h00 e as 16h00, os serviços mínimos previam a circulação de 25 comboios, tendo sido todos realizados.

Já em Coimbra estava agendada a circulação de 21 comboios, dos quais quatro foram suprimidos.

Nos urbanos de Lisboa, dos 363 programados dois foram suprimidos, enquanto no Porto 63 comboios foram cancelados entre os 172 programados.

De acordo com os dados da CP - Comboios de Portugal , no serviço de longo curso foram cancelados 17 dos 47 comboios programados, enquanto no regional foram suprimidos 67 entre os 188 previstos.

A greve geral marcada para quarta-feira levou já à supressão de 153 comboios da CP entre as 00h00 e as 16h00 desta terça-feira, o que representa 19,3% dos 791 comboios programados, avançou a empresa.

A CP apontou ainda que foram definidos serviços mínimos para a circulação, que podem ser consultados no seu "site", para os comboios Alfa Pendular e Intercidades, Regional e InterRegional, Urbanos do Porto, de Coimbra e de Lisboa.

Aos clientes que já tenham bilhetes para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, a CP vai permitir o reembolso total, ou troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.

Segundo a transportadora, o reembolso ou troca podem ser efetuados em "online" para bilhetes comprados por esta via e na "app" CP, até 15 minutos antes da partida do comboio da estação de origem do cliente.

O reembolso pode ser pedido nas bilheteiras, antes ou após a data da viagem, e até 10 dias após o fim da greve, podendo também ser solicitado através do formulário "online" "Reembolso por Atraso ou Supressão", sujeito a tempos de resposta superiores.

A CGTP entregou um pré-aviso de greve geral para 3 de junho contra as alterações à lei laboral, após as negociações com o Governo terem terminado sem acordo.

O Governo aprovou em Conselho de Ministros a proposta de lei de revisão da lei laboral, que será discutida no parlamento, uma semana depois de o executivo de Luís Montenegro ter dado por terminadas as negociações sobre as alterações à legislação laboral sem acordo na Concertação Social.

A paralisação de quarta-feira deverá contar com uma adesão alargada, com vários sindicatos de diversos setores a terem já anunciado a sua participação, nomeadamente a função pública, com destaque para saúde e ensino, bem como transportes, aviação, comércio, entre outros.