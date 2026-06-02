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Registada terceira maior onda de calor em Portugal

02 jun, 2026 - 19:15 • Ricardo Vieira

Instituto Português do Mar e da Atmosfera atualizou esta terça-feira a informação sobre a onda de calor iniciada em maio.

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A onda de calor iniciada a 20 de maio foi a terceira maior em Portugal desde que há registos, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Em termos do número de dias médio em onda de calor, este episódio: classifica-se como o terceiro mais longo, com 9.3 dias (mais elevada, 1964 com 9.7 dias)”, indica o IPMA, num comunicado divulgado esta terça-feira.

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Numa análise aos dados entre 20 de maio e 1 de junho, é possível concluir que 10 estações meteorológicas automáticas “mantêm-se em onda de calor”.

De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera, a “onda de calor manteve-se nas regiões norte e centro interior e Alentejo”, até 1 de junho, e “apenas as regiões do litoral não estão em onda de calor”.

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Durante a onda de calor dos últimos dias foi atingido um novo máximo de temperatura num mês de maio: Mora chegou aos 40.3 graus Celsius.

Foram ultrapassados os dois anteriores extremos de calor: 40°C, verificado nas Termas de Monfortinho (Idanha-a-Nova), nos dias 30 e 31 de maio de 2001; e no Pinhão (concelho de Alijó) a 30 de maio de 1953.

Segundo o IPMA, considera-se que ocorre uma onda de calor "quando num intervalo de pelo menos seis dias consecutivos, a temperatura máxima diária é superior em 5°C ao valor médio das temperaturas máximas diárias, no respetivo mês".

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) alertou esta terça-feira para a possibilidade de um fenómeno El Niño moderado ou forte nos próximos meses, capaz de elevar as temperaturas globais e aumentar o risco de fenómenos meteorológicos extremos em várias regiões do mundo.

Segundo a agência meteorológica das Nações Unidas, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico tropical está a impulsionar o desenvolvimento do El Niño, que deverá prolongar-se pelo menos até novembro. A previsão aponta para temperaturas acima da média entre junho e agosto na maioria das regiões do planeta.

Depois do calor dos últimos dias, a situação meteorológica vai sofrer a uma alteração significativa em Portugal continental a partir desta terça-feira, com previsão de chuva, vento forte e uma descida acentuada das temperaturas, segundo o IPMA.

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