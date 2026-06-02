Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 02 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

proTEJO

Rio Tejo volta a ter focos de poluição, denuncia movimento

02 jun, 2026 - 09:56 • Lusa

Queixa parte do proTEJO - Movimento pelo Tejo que garante ser o mesmo tipo de poluição que movimento tem documentado e denunciado há mais de uma década, com "espuma abundante e águas escuras", desde Vila Velha de Ródão, no Alto Tejo, até à Chamusca, na Lezíria do Tejo.

A+ / A-

O proTEJO - Movimento pelo Tejo denunciou esta terça-feira o ressurgimento de poluição no rio Tejo, que atribui a descargas de efluentes desde Vila Velha de Ródão, no Alto Tejo, até à Chamusca, na Lezíria, e pediu a intervenção das autoridades.

Em comunicado, o movimento exige que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) atuem "de forma imediata, urgente e transparente" para identificar a origem da poluição, realizar análises completas à qualidade da água e responsabilizar os autores.

Diz que o padrão da poluição é o mesmo que o movimento tem documentado e denunciado há mais de uma década, com "espuma abundante e águas escuras", desde Vila Velha de Ródão, no Alto Tejo, até à Chamusca, na Lezíria do Tejo.

No passado mês de janeiro, o proTEJO já tinha denunciado à IGAMAOT a existência de espuma abundante entre a barragem do Fratel e a Barca da Amieira do Tejo, detetada de forma regular entre os dias 17 e 19. Recorda ainda que, em maio, novas imagens captadas junto à barragem de Belver, a jusante de Vila Velha de Ródão, voltaram a documentar a situação.

O movimento insiste que a situação "não é nova", lembrando que, pelo menos desde 2015, o rio Tejo tem sido afetado de forma cíclica e recorrente por "episódios de poluição intensa com origem no Alto Tejo".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O movimento lembra que, em 2018, a própria APA confirmou oficialmente que as águas do Tejo apresentavam níveis de fibras de celulose cinco mil vezes acima dos valores recomendados, tendo o então presidente, Nuno Lacasta, reconhecido publicamente que a empresa Celtejo era responsável por 90% das descargas desse tipo de indústria que chegavam ao rio naquela região, a montante de Abrantes e das albufeiras de Fratel e Belver.

Para travar a repetição destes episódios de poluição, o proTEJO exige a tomada de medidas urgentes, nomeadamente a realização imediata de análises completas à qualidade da água do Tejo a montante e a jusante do Cais Fluvial de Vila Velha de Ródão, incluindo a pesquisa de fibras de celulose, cargas orgânicas, parâmetros bioquímicos e substâncias tóxicas, com divulgação pública dos resultados.

Pede igualmente o destacamento imediato de equipas de fiscalização ao local - incluindo durante o período noturno - para detetar efluentes industriais e/ou urbanos que não cumpram os parâmetros das respetivas licenças de rejeição, assim como a "verificação rigorosa" do cumprimento das licenças de rejeição de efluentes atribuídas a todas as empresas que descarregam efluentes ao longo do rio Tejo.

Exige ainda que sejam disponibilizados em plataforma pública "online" dos dados registados pelos sensores automáticos da estação de monitorização instalada junto ao Cais Fluvial de Vila Velha de Ródão e solicitam o agendamento urgente de uma reunião da Comissão de Acompanhamento sobre Poluição do Rio Tejo, com a participação do Ministério do Ambiente e da Energia, da APA, da IGAMAOT e dos representantes da sociedade civil.

O protejo pede igualmente a responsabilização legal e administrativa dos agentes poluidores identificados, incluindo a revisão ou suspensão das licenças de rejeição de efluentes em caso de incumprimento e a aplicação efetiva das contraordenações previstas na lei.

O proTEJO recorda ainda que a modernização do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) para um sistema de informação em tempo real foi prometida em 2019 e nunca chegou a ser concretizada.

"Portugal mantém ainda uma assimetria gritante face ao sistema espanhol SAIH, que já disponibiliza dados contínuos e de fácil leitura", recorda, considerando que a "opacidade informativa" favorece os poluidores e prejudica todos os que dependem das águas do Tejo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 02 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?